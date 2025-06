Ofertas continuistas para os novos contratos do leite, con boas perspectivas de mercado

Lactalis e Larsa inician a presentación de propostas de 12 meses ás súas granxas proveedoras. Unións Agrarias considera que nas próximas semanas chegarán novas ofertas á alza. A organización chama a reducir a brecha de prezos de ata 9 céntimos entre as granxas máis pequenas e as de maior volume

Dado que o pasado inverno as principais industrias lácteas subscribiron contratos a curto prazo, estas semanas comeza a fase de renovación dos acordos, pois unha parte importante deles vencen a 1 de agosto. Os primeiros movementos chegaron de Lactalis e Larsa, que xa lle presentaron ás súas granxas proveedoras unha oferta continuista, sen cambios nos prezos, cunha duración de 12 meses.

Igual que en anteriores fases de renovación, é previsible que nas próximas semanas as industrias fagan unha oferta a máis curto prazo. Se a inicios de ano, a primeira oferta a 12 meses chegou con descontos e finalmente asinouse un acordo a 5 meses á alza, agora que as industrias fan unha primeira oferta de continuidade de prezos, a lóxica dicta que nas próximas semanas poidan chegar ofertas á alza.

Cunha primeira oferta continuista, a lóxica dicta que nas próximas semanas chegarán propostas á alza

Perspectivas

“Todas as circunstancias de mercado son positivas” -explica Óscar Pose, de Unións Agrarias-. “Os prezos na UE son moi superiores á media galega, pois fronte ós 48 céntimos de Galicia, a media na UE está en 53 céntimos de media e con perspectiva de aumentos. A produción está caendo no conxunto de España e, no último mes, tamén en Galicia. Pensemos que no último ano en Galicia pecharon 369 granxas, máis dunha ó día, e as que quedan xa non son capaces de cubrir a produción das que pechan”, advirte Pose.

Así as cousas, a organización agraria considera que é bo momento para continuar aproximando ó prezo medio galego ó do resto de España, que se sitúa 3 – 4 céntimos por riba (sen contar o leite de Galicia).

“Hai que recoñecer tamén que esta primavera reduciuse o diferencial de prezo, pensamos que en parte pola campaña que estivemos facendo en demanda de prezos xustos para o leite galego, pero esa nivelación do prezo medio galego co de España ten que continuar”, demanda Félix Porto, vicesecretario de Unións Agrarias, que hoxe compareceu en rolda de prensa xunto con Pose para analizar a coxuntura do sector.

Diferencial que prexudica ás granxas pequenas

A nivel de prezos, as granxas peor paradas en Galicia son as de pouco volume de produción, pois cobran arredor de 9 céntimos menos que as de maior volume, segundo os datos do Observatorio de Prezos galego que trasladou hoxe Unións na rolda de prensa. “Probablemente haxa diferenzas incluso superiores, de 10 – 11 céntimos, pois o último treito do Observatorio fai unha media a partir dos 700.000 Kg. e hoxe hai granxas que están moi por riba deses volumes”, advirte Óscar Pose.

“Probablemente haxa ata 11 céntimos de diferenza entre a granxa que menos cobra polo leite e a que máis”

Unións pide que a Xunta se implique en xestionar co sector industrial unha redución desas diferenzas entre granxas. “Boa parte da reducción do diferencial do prezo galego co do resto do Estado terá que vir por unha mellora do prezo nas granxas máis pequenas”, defenden.

Contactos coas industrias

A organización agraria quéixase de que a maioría de contratos que ofrecen industrias e primeiros compradores de leite (intermediarios) son de adhesión, sen posibilidades de negociación. Desde Unións levan anos tratando de forzar negociacións colectivas a través da súa organización de produtores, Ulega, se ben ata o de agora cun escaso éxito, máis alá dalgún acordo puntual que permitiu revalorizar contratos de parte dos socios de Ulega.

As granxas o que necesitan é estabilidade, contratos a longo prazo suxeitos a índices de mercado

De cara ó futuro, Unións proxecta reactivar Ulega, coa idea de estender negociacións reais coas industrias.

“A día de hoxe, as granxas, cos investimentos que están facendo, o que necesitan son acordos estables, que poidan estar indexados a determinados índices, non andar con esta incertidume de renovar contratos cada poucos meses”, valora Félix Porto.