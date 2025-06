Oferta de ciclos formativos da rama agraria para o curso 25 – 26

A oferta de ciclos formativos da rama agraria impártese en distintos tipos de centros distribuídos por todo o territorio galego. Inclúe Institutos de Educación Secundaria (IES), Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP), Centros de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEAs) e Centros de Educación Especial (CEE).

Na seguinte ligazón pódense consultar uns mapas coa oferta de ciclos nos diferentes centros públicos galegos. A Asociación de Profesorado de Agraria de Galicia (APEAGA) subliña que esta formación é relevante para todas aquelas persoas interesadas en iniciar novos proxectos produtivos vinculados ao medio rural.

Co obxectivo de divulgar e promover estas titulacións, APEAGA presenta esta información de forma gráfica e resumida en varios mapas nos que se pode consultar a oferta formativa dispoñible nos diferentes centros para o curso 2025-2026.

As persoas interesadas poden obter máis información nos propios centros e presentar as solicitudes de admisión dende o 16 de xuño ás 09:00 ata as 13:00 do 2 de xullo.

A Asociación de Profesorado de Agraria de Galicia (APEAGA) trasladou a importancia da formación agraria en Galicia como elemento chave para a revitalización da economía rural e para facer fronte ás consecuencias do cambio climático. As titulacións vinculadas a esta familia profesional presentan, ademais, unha elevada taxa de inserción laboral.

APEAGA é unha asociación sen ánimo de lucro que traballa pola promoción e mellora da formación profesional no ámbito agrario. A familia profesional agraria inclúe sectores como a gandaría, a produción agrícola, o forestal, así como áreas relacionadas coa xardinaría, o paisaxismo e a conservación ambiental.

Trátase de sectores de grande peso para o tecido social e produtivo galego. Ao mesmo tempo, considéranse estratéxicos para afrontar os retos sociais, económicos e ambientais derivados do cambio climático. A pesar disto, esta familia profesional segue a ser unha das máis descoñecidas pola sociedade galega.

As titulacións do ámbito agrario non só destacan pola súa boa inserción laboral, senón tamén pola satisfacción do alumnado durante o proceso de aprendizaxe. “Moitas veces observamos a adquisición gradual dun factor vocacional que marcará o seu futuro profesional”, sinala a asociación.