Obradoiro en Boimorto sobre xestión forestal de masas de frondosas

A Asociación Forestal de Galicia organiza, en colaboración co Concello de Boimorto, un taller sobre xestión forestal na Casa da Cultura deste concello este sábado 23 de novembro a partir das 10.30 h.

O obradoiro, que inclúe unha visita a monte, oriéntase á xestión das masas de frondosas caducifolias, en especial de carballos, bidueiros e castiñeiros. As frondosas caducifolias conforman bosques de gran valor ambiental, pero con frecuencia descóidase o seu manexo forestal, o que dificulta a obtención de madeira de alto valor.

No obradoiro abordarase a situación habitual nas masas de frondosas e como orientar a silvicultura (podas, rareos) para mellorar a súa xestión. A idea é impulsar un aproveitamento sostible dos bosques de carballos, bidueiros e castiñeiros, de xeito que sexa compatible o coidado da biodiversidade e do medioambiente coa obtención de madeira de alto valor, con usos na construción ou na carpintería.

Outras cuestións a abordar na xornada son a certificación forestal sostible e as obrigas fiscais que teñen os propietarios na venda de madeira.

A asistencia é libre e gratuíta pero requírese inscrición previa nos teléfonos 981 564 011, 618 752 214 ou no enderezo electrónico afg@asociacionforestal.org.

Este obradoiro enmárcase no proxecto ForestED, unha iniciativa liderada polo Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña que conta coa participación do Consorcio Forestal de Cataluña, do Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña e da Asociación Forestal de Galicia.

ForestED conta co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.