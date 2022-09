Obradoiro de marcaxe en aproveitamento de árbores frondosas

A Consellería do Medio Rural organiza un “Taller de marcaxe en aproveitamento de frondosas FC2022F127164”. O curso de formación celebrarase en Lugo o venres 14 de outubro no salón de actos do edificio administrativo da Xunta de Galicia de 10h a 13h e na carballeira de Labio (Lugo) pola tarde de 15h a 20h.

Esta acción formativa está incluída dentro do programa de outono de “Cadeiras de Divulgación Forestal” organizado polo Distrito Forestal IX Lugo-Sarria, dentro do plan de formación agroforestal 2022 de AGACAL-Consellería do Medio Rural.

O obradoiro será impartido por Froilán Sevilla (técnico da Junta de Castilla y León con ampla experiencia nesta materia) e conta coa colaboración de UXAFORES e PROEPLA da USC que desenvolveron un marteloscopio na carballeira de Labio (Lugo) para a celebración da práctica.

O curso será desenvolvido por persoal técnico da Consellería do Medio Rural e contará cos seguintes aspectos a desenvolver:

• Criterios silvícolas na madeira de calidade de frondosas

• Claves para a selección e marcaxe de exemplares de frondosas

• Práctica de selección e marcaxe sobre o terreo

As preinscricións poden realizarse no seguinte enderezo:

https://foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas

Máis información no teléfono 982 828 620, así coma no correo distrito.forestal9@xunta.gal ou en Twiter: @Dist_Forestal9