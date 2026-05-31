Obradoiro de enxertos de primavera en froiteiras

A Fundación Juana de Vega incorpora ao programa dos cursos de fruticultura o Obradoiro de enxertos de primavera (nivel iniciación).
A formación impartirase o mércores 17 e xoves 18 de xuño en horario de 16:00 a 20:00 horas e ten un custo de 60 €. As prazas están limitadas a 25 persoas.
Con esta formación de dous días dáse continuidade aos cursos de poda de árbores froiteiras e á poda de viñedo que se realizaron a principios de 2026, incorporando unha técnica complementaria á poda e esencial para a multiplicación, adaptación e conservación de árbores froiteiras.
Se a poda contribúe a formar a árbore, equilibrar o seu desenvolvemento e mellorar a calidade e cantidade de froita, o enxerto permite traballar sobre a reprodución varietal, a elección de portaenxertos, a recuperación de variedades locais e a adaptación do material vexetal a diferentes condicións produtivas.
