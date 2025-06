O XIV Foro Galis celebra 20 anos de innovación e seguridade alimentaria en Galicia

O evento reuniu a figuras destacadas para explorar a evolución da agricultura europea e o papel de Galicia no panorama actual

Este venres o hotel Oca Porta do Camiño de Santiago de Compostela acolleu o XIV Foro Galis, organizado pola Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos (Agafac).

O evento converteuse nunha cita imprescindible no calendario agroalimentario de Galicia, cunha edición moi especial para conmemorar o 20º aniversario do sistema Galis, que foi fundamental para a rastrexabilidade e control da calidade dos produtos no ámbito agroalimentario galego. Este aniversario marca un importante fito para o sector, consolidando a Galicia como un referente en termos de innovación, sustentabilidade e calidade na produción de alimentos.

O foro deu comezo ás 09:30 horas, coa recepción de invitados e a benvida a cargo de José Luis Rey, presidente de Agafac. “Este ano non é un calquera. Galis cumpre 20 anos. Dúas décadas desde que decidimos dar un paso adiante para garantir a seguridade alimentaria en Galicia”, manifestou.

O presidente de Agafac compartiu unha noticia moi esperada por todos: a posta en marcha do proxecto de construción da nova sede de Galis, que se situará no Porto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña). “O novo edificio porá a Agafac e Galis á vangarda, tanto en España como en Europa, sendo o primeiro centro corporativo sectorial dedicado ao control da seguridade alimentaria nos pensos”, asegurou.

Entre as intervencións destacadas atopouse a de Pedro Cordero, presidente de Fefac e vicepresidente de Cesfac, quen abordou un tema tan complexo como é a transformación do sector agrícola e alimentario na Unión Europea. “Somos o futuro do sector. Producimos algo que se converte en comida, nun momento no que cada vez se demanda máis proteína animal”, manifestou.

Importancia do sector

Tamén quixo poñer de manifesto o impacto que ten a alimentación animal na pegada de carbono. “O punto débil do sector son as dificultades que ten para acceder a mercados exteriores”, remarcou, asegurando que España e Portugal teñen unha gran dependencia doutros países para importar produtos de alto valor proteico. “A comida é o terceiro piar da defensa europea”, terminou a súa intervención Cordero, apostando polo I+D+i para asegurar a competitividade do sector.

Por outra banda, Venancio Salcines, economista e presidente da Escola de Finanzas, quixo poñer sobre a mesa a súa perspectiva sobre o futuro económico de Galicia. “Durante moitos anos, fomos a man de obra barata de Europa”, asegurou, en referencia á situación que viviu Galicia durante a etapa do desenvolvismo.

Con todo, declarou que, na actualidade, a comunidade é a autonomía que máis está a crecer, pasando de atoparse á cola da renda per cápita, a situarse á metade da lista, superando a comunidades como Castela-A Mancha, Murcia, Valencia, Canarias ou Andalucía. “Por primeira vez en século e medio Galicia non se está desangrando”, concluíu.

A xornada tamén contou coa intervención por videoconferencia de Horacio González, consultor do sector agroalimentario na UE, quen analizou os factores xeopolíticos que impactan na alimentación animal e humana, centrándose nas consecuencias socioeconómicas da implantación de aranceis de EE. UU., así como das medidas para asegurar a sustentabilidade das actividades, entre elas, o cumprimento dos obxectivos marcados na PAC 2023-2027.

Ademais, o Sr. Corrales, humorista e formador, puxo o toque de motivación coa súa charla “Motivacción”, que fixo as delicias dos asistentes coa súa particular sátira, apelando ao sentido de humor como clave do éxito empresarial e sectorial.

Medalla ao Mérito de Agafac

Pero sen dúbida, un dos momentos máis especiais foi a entrega da Medalla ao Mérito de Agafac a Daniel Ferreiro Otero, ex director xeral de AIRA SCG, en recoñecemento á súa contribución ao desenvolvemento do sector, quen recolleu o galardón con gran emotividade e moi agradecido. “Gocei moito destes 20 anos por todo o que aprendín. Desde o primeiro momento entendín que a xente que formaba parte de Agafac e de Galis era capaz de harmonizar o interese xeral de sector”, expresou.

A clausura correu a cargo de Silvestre José Balseiros, director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Xunta de Galicia. “Amigos, presumamos do que temos. Hai que seguir perseverando. Temos o mellor produto, pero hai que poñelos como excelentes. Por iso é importante Agafac e as persoas que o fan posible”, indicou.

O XIV Foro Galis non só foi un espazo de reflexión sobre os retos e oportunidades que enfronta o sector, senón tamén unha ocasión para celebrar os logros conseguidos nos últimos 20 anos grazas ao sistema Galis, que xogou un papel crucial na mellora da competitividade e calidade do sector agroalimentario galego.