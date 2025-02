O xalleiro Iker García, campión do XX Concurso de Preparadores de Gando Frisón GandAgro´25

Iker García Amarelle, da gandería O Rubio, de Santa Comba (A Coruña), resultou gañador do XX Concurso Internacional de Preparadores de Gando GandAgro´25, o cal se celebrou esta tarde no marco da V Feira Profesional de Maquinaria, Agricultura e Gandería, Abanca Cimag-GandAgro 2025. Esta ten lugar na Feira Internacional de Galicia ABANCA ata mañá sábado.

O segundo posto nesta edición foi para Xabi Montes Vilar, da gandería Casa do Rei Holstein, de Rodeiro (Pontevedra), mentres que o terceiro recaeu en María Otero Naval, da gandería Fontixón, de Castro de Rei (Lugo).

Organizados pola Fundación Semana Verde de Galicia e a Federación Frisoa Galega (Fefriga) co apoio da Consellería do Medio Rural, o concurso foi xulgado polo suízo Marcel Egli.

As partes preparadas a puntuar polo xuíz foron cabeza-pescozo, liña dorso-lumbar, barriga, costelas-corpo, patas, valoración xeral do conxunto, aparencia xeral e final, ademais de valoración do presentador e actitude do presentador.

Ao concurso, patrocinado por Delagro, concorreron nove novos gandeiros de distintos puntos de Galicia. Os participantes dispuxeron de dúas horas (e 30 minutos máis para os nenos de 15 anos ou menos) para pelar e preparar ao animal.

Xóvenes Manexadores

Esta tarde tamén está a ter lugar o XLII Concurso Internacional de Xóvenes Manexadores “Memorial Luis Louzao”, no cal os gandeiros máis novos demostrarán a súa habilidade na presentación en pista dos animais.

Mañá será a quenda dos prestixiosos concursos morfolóxicos XXXVII Open Internacional e XXXIII Autonómico da Razas Frisoa, nos que participan 159 exemplares de alta xenética de Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña e Portugal.