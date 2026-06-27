O X Congreso Internacional de Alimentación Animal celebrarase en 2028 en Galicia

O Palacio de Exposicións e Congresos PALEXCO acolleu este venres por primeira vez a celebración do XV Foro Galis, unha cita de referencia para o sector agroalimentario que reuniu a profesionais, empresas e expertos para analizar os principais factores que están a condicionar a evolución dos mercados agrícolas e a actividade produtiva a nivel internacional.
A cita reuniu a máis de 150 asistentes, superando as cifras de participación de edicións anteriores, con representación de toda a cadea agroalimentaria: importadores, provedores, almacenistas, fabricantes e responsables da Administración pública, que participaron na análise dos principais retos do sector.
Organizado por AGAFAC (Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos) e GALIS, o encontro serviu para reflexionar sobre os desafíos que afronta actualmente o sector nun contexto marcado pola volatilidade das materias primas, as tensións xeopolíticas e a crecente complexidade das cadeas globais de subministración.
A xornada foi inaugurada polo vicepresidente de AGAFAC, Daniel Castro Moscoso, quen destacou a importancia de promover espazos de diálogo e análise que permitan anticipar tendencias e reforzar a competitividade das empresas vinculadas á alimentación animal e ao conxunto da cadea agroalimentaria.
Oferta e demanda de materias primas
Un dos eixos centrais do foro foi a intervención de Ivo Sarjanovic, conselleiro de empresas e profesor universitario, que analizou as dinámicas estruturais que están a transformar os mercados internacionais de commodities agrícolas. Durante o seu relatorio, o experto abordou os cambios que afectan á oferta e a demanda mundial de materias primas e as implicacións que estas tendencias terán para produtores, fabricantes e operadores do sector a través dunha análise demográfica exhaustiva.
“As cinco D’s que van influenciar os mercados son a demografía, a desglobalización, a descarbonización, a dixitalización e a desconcentración”, sinalou Sarjanovic, destacando que “o mercado é cada vez máis competitivo”.
A xeopolítica foi outro dos grandes temas de debate da xornada. O escritor e exministro de Traballo Manuel Pimentel ofreceu unha visión sobre o escenario internacional actual e as súas consecuencias para a agricultura e a gandería europeas, poñendo o foco en cuestións como a seguridade alimentaria, a estabilidade dos mercados e os retos derivados dunha contorna global cada vez máis cambiante.
“Atopámonos nun momento no que a tendencia xeneralizada a nivel europeo, nacional e autonómico é a diminuír as cabezas de gando, o que repercutirá no sector”, manifestou o experto, que foi máis aló no seu argumentario. “Hai moita demanda de proteína animal, o que é unha boa noticia para a industria. Con todo, tamén hai moitas forzas sociolóxicas que queren limitar a produción”, insistiu, explicando que unha das causas que propician este cambio da tendencia é o desaxuste existe entre oferta e demanda e a “inseguridade de loe mercados”.
Recoñecemento a referentes do sector
No marco do encontro celebrouse tamén a entrega das Medallas ao Mérito de AGAFAC, unha distinción coa que a asociación recoñece a traxectoria e contribución de profesionais salientables ao desenvolvemento da industria.
Nesta edición foron galardoados Miguel Rivera Martín, director comercial da zona Noroeste de NANTA, e José Carlos Fondevila Pérez, conselleiro delegado de NUDESA, pola súa achega ao crecemento e fortalecemento do sector da alimentación animal. “Despois de tantos anos aprendín a entender os galegos”, chanceou Rivera, aceptando a condecoración.
Pola súa banda,os fillos de José Carlos Fondevila, Raquel e Carlos, foron os encargados de recoller a medalla honorífica do seu pai, nunha bonita homenaxe. “Esta medalla é para todos os traballadores e socios que forman NUDESA”, manifestou Raquel, lembrando tamén á súa nai. “Detrás dun gran home sempre hai unha gran muller”, matizou.
A clausura correu a cargo do presidente de AGAFAC, José Luis Rey Rodríguez, quen destacou a necesidade de seguir apostando polo coñecemento, a innovación e a cooperación entre empresas para afrontar os retos que expón o actual contexto económico e produtivo. Tamén aproveitou a súa intervención para anunciar que Galicia acollerá en 2028 o 10º Congreso Internacional de Alimentación Animal . “Será unha edición que terá un carácter moi especial ao coincidir co 50 aniversario da nosa asociación”, manifestou o presidente.
Como colofón á xornada, os asistentes realizaron unha visita ao Porto Exterior de Punta Langosteira, unha infraestrutura estratéxica para a actividade loxística e industrial de Galicia e para a competitividade de numerosos sectores vinculados ao comercio internacional e ao abastecemento de materias primas, e que albergará a nova sede de AGAFAC. Así, os asistentes puideron comprobar in situ o avance das obras do que está chamado a converterse nun centro referente para o conxunto da industria agroalimentaria galega.
Con quince edicións celebradas, o Foro Galis continúa consolidándose como un dos principais espazos de encontro e reflexión para o sector agroalimentario, favorecendo o intercambio de coñecemento e a análise dos grandes desafíos que marcarán a súa evolución nos próximos anos.