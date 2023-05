O vindeiro luns convócanse as axudas para silvopastoreo do programa “O que non arde” da Deputación de Lugo

A deputada Mónica Freire na presentación do programa

A responsabble da Área de Medio Rural da Deputación de Lugo, Mónica Freire, presentou este venres a cuarta edición do programa “O que non arde”, impulsado polo seu departamento para fomentar o silvopastoreo e reducir os niveis de biomasa nos montes.

A convocatoria, aprobada este venres en Xunta de Goberno, contempla axudas para a instalación e mantemento de peches perimetrais que protexan o gando da fauna salvaxe e faciliten a rotación e manexo en extensivo, financiando a adquisición de pastores eléctricos, valados móbiles de malla electrificada, valados fixos electrificados, así como outros elementos accesorios para o pastoreo como cepos, curros, mangas de manexo, comedeiros e bebedoiros móbiles, tolvas ou refuxios. A convocatoria, que conta cun orzamento de 60.000 euros, diríxese a gandeirías extensivas de cabrún, ovino e porcino.

Mónica Freire explicou que “o silvopastoreo e a gandeiría extensiva compartan múltiples beneficios para os ecosistemas, xa que aproveitan os recursos naturais existentes nos montes para producir alimentos de forma sostíbel e reducen a biomasa, protexendo o territorio contra os incendios”. “ A través deste programa queremos apoiar as gandeirías que aposten neste modelo, colaborando nos gastos que implica a instalación e mantemento dos peches e outros elementos precisos para manexar o gando no monte”.

O programa contempla axudas entre os 300 e os 2.500 euros. A convocatoria publicarase o luns no Boletín Oficial da Provincia. As persoas ou entidades interesadas disporán 20 días hábiles para solicitar as achegas.

Cuarta edición dun programa pioneiro

“O que non arde´” é o primeiro programa impulsado pola Deputación de Lugo en relación coa prevención de incendios e a xestión integral do monte. Na súa primeira edición, en 2020, o programa implementouse a través da colaboración cos concellos, que puideron solicitar axudas de Medio Rural para a roza e limpeza das faixas laterais da rede viaria municipal, así como para o mantemento da rede de faixas de xestión de biomasa coa plantación de especies arbóreas autóctonas.

En 2021, a convocatoria orientouse ao fomento do pastoreo preventivo por parte das comunidades de montes veciñais en man común, implicando a comuneiros e comuneiras no mantemento e limpeza das faixas de protección contra os lumes.

Na pasada edición, as axudas extendéronse a gandeirías extensivas de cabrún, ovino e porcino, financiando a instalación e mantemento de peches perimetrais e outros elementos para a rotación e manexo do gando nunha vintena de gandeirías das distintas comarcas, así como o desenvolvemento de programas de fomento do silvopastoreo por parte de asociacións gandeiras.

Con esa formulación, que se retoma nesta cuarta edición, o programa foi recoñecido como o mellor proxecto de apoio a gandeiría extensiva desenvolvido por unha Deputación pola oenegué internacional WWF Adena.

Mónica Freire valorou “o traballo realizado ao longo destes catro anos para consolidar o programa e implicar a administracións locais, comunidades de montes, asociacións gandeiras e gandeiros e gandeiras no fomento do silvopastoreo e da gandeiría extensiva, que actúa como barreira contra os lumes forestais e contribúe ao equilibrio territorial e á fixación de poboación no rural”.

Medio Rural da Deputación destinou un total de 240.000 euros ás sucesivas convocatorias do programa.