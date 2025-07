O Val de Lemos terá os primeiros catálogos de solos agropecuarios e forestais de Galicia

O obxectivo da Consellería do Medio Rural é favorecer a recuperación da terra agraria nesa parte da comarca de Lemos, con carácter pioneiro, e tendo en conta a presenza do Regadío e os servizos que pode dar. O goberno galego vai investir 600.000 euros en melloras na rede de infraestruturas da zona en apoio a regantes e proxectos agrarios

Os primeiros catálogos parciais de solos agropecuarios e forestais de toda Galicia comezarán a elaborarse nas vindeiras semanas na zona do Val de Lemos. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez e a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, mantiveron unha xuntanza con alcaldes e responsables locais de Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón e Sober -os cinco concellos que abrangue o regadío da presa de Vilasouto- para avanzar nesta cuestión.

A conselleira subliñou que a posta en marcha da medida foi consensuada cos propios entes municipais e que ten como obxectivo favorecer a recuperación da terra agraria nesta área, no marco dunha infraestrutura de gran dimensión como é o regadío do Val de Lemos. Nesta zona conflúen unha serie de factores que dificultan o aproveitamento da terra, como son a fragmentación da propiedade, o abandono paulatino da actividade agraria ou a existencia de plantacións en zonas de elevada aptitude agropecuaria.

Segundo Medio Rural, esta situación repercute directamente na falta de aproveitamento do regadío e, polo tanto, na falta de produtividade da terra. Co fin de reverter esta dinámica, dende a Xunta agardan que os catálogos -contemplados na Lei de recuperación da terra agraria de Galicia- constitúan unha ferramenta de referencia para a ordenación de usos do solo rústico. Confían tamén en que sirvan como base para procesos de mobilización de terras, declaración de zonas de actuación prioritaria, creación de polígonos agroforestais ou como incentivos e axudas para a recuperación da terra.

Dende o departamento que dirixe María José Gómez, aseguran que os catálogos “serán documentos dinámicos, que se actualizarán periodicamente e que permitirán definir a distribución idónea dos solos agropecuarios e forestais sobre o territorio en función da súa aptitude actual e potencial, mediante unha análise de factores físicos, ambientais, estruturais e socioeconómicos”.Queren, din, que cada aproveitamento se implante nos terreos máis axeitados.

Por outra banda, dende Medio Rural lembran que nos orzamentos para este ano 2025 se habilitou unha partida de 600 mil euros para impulsar as súas infraestruturas, algo que viñan demandando os regantes do Val. Dende a Xunta cren que “hai potencial para desenvolver o regadío e as actividades agrogandeiras e forestais na zona, pero cómpre realizar ese traballo previo de ordenación do territorio, para o cal os catálogos parciais son unha ferramenta da máxima utilidade.”