O vacún maior cae con forza en Silleda, mentres seguen baixando os becerros pintos de recría

Na sesión deste martes da Central Agropecuaria de Galicia en Silleda continuou a depreciación dos xatos pintos que se leva vivindo nas últimas semanas, á que se sumou tamén nesta sesión a forte caída das vacas de matadoiro.
Na recría, despois da forte baixada da semana pasada, e axudado por una menor afluencia de animais, os becerros frisóns de 15 a 20 días aguantaron os prezos e mesmo se revalorizaron 10 euros de media, pero tanto a categoría de 21 a 50 días como a de máis de 50 días sufriron un novo varapau, cunha caída de 20 euros en animal nos de máis de tres semanas e de 90 euros no caso dos de dous meses.
No caso do gando para vida de cruzamento industrial, a sesión desta semana foi desigual, con descenso nos máis pequenos e revalorización nos grupos de máis idade, cunha suba de 20 euros nos de 21 a 50 días e de 60 euros nos de máis de 50 días.
No tocante aos pasteiros, a tendencia da sesión foi tamén á baixa, pero a depreciación foi menor que na recría, cun descenso de 15 euros en animal para os becerros machos de cruce industrial e unha mellora duns 50 euros nas femias. Nos de raza rubia galega, os machos melloraron case 200 euros e as femias 20.
No gando de matadoiro, os becerros carniceiros tamén baixaron lixeiramente, cun descenso de 30 euros nos machos de cruzamento industrial e de máis de 100 euros nas femias. Na rubia galega, pola contra, a revalorización foi a tónica da sesión, con prezos medios 50 euros máis elevados nos machos e con valor medio por enriba dos 1.500 euros (1.516€) para os animais marcados de Suprema, 25 euros máis que a semana pasada.
O vacún maior caeu con forza esta semana. As vacas de categoría Extra baixaron de golpe máis de 200 euros (dos 2.615 euros que se pagaron de media a semana pasada aos 2.400 euros desta semana), mentres as de Primeira perderon case 40 euros e situáronse en 1.340€.
No que respecta ás mesas de prezos do resto de especies gandeiras, o porcino sufriu un descenso nas súas cotizacións, tanto nos porcos cebados, que baixaron 2 céntimos en quilo, coma nos bacoriños, que perderon outros 2 euros en animal, tanto nos de procedencia única como nos de varias granxas, que se suman aos 3 euros de descenso da semana pasada. Os ovos, os coellos e as galiñas de desvelle mantiveron prezos.
Descarga as cotiacións desta semana neste enlace.