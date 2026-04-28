O vacún de carne mira o futuro no seu III Congreso Internacional o 21 de maio en Salamanca

O III Congreso Internacional de Vacún, organizado pola Asociación 19 de Abril e Dehesa Grande, reunirá o 21 de maio en Salamanca a profesionais, representantes institucionais, científicos e comunicadores do sector cárnico nunha intensa xornada de debate e reflexión sobre os principais retos que afronta o vacún de carne en España e no ámbito internacional.
O encontro arrincará ás 9.30 horas coa recepción de asistentes e contará coa dinamización do humorista e conferenciante Sr. Corrales, que exercerá como presentador do evento.
Tras a inauguración institucional a cargo de José Miguel Mateos Roco, vicerreitor de Investigación da USAL, o programa dará paso a un relatorio sectorial a cargo de Marc Poo, xerente da Asociación Nacional de Transporte de Animais (ANTA).
A xornada continuará coa mesa redonda titulada “O futuro do sector: talento, universidade e empresa”, moderada por Luis Miguel Sánchez-Gil, profesor da Universidade de Salamanca. Nela participarán representantes do ámbito académico, gandeiros e empresas tecnolóxicas, como Ana Belén Gil González, co-directora da Cátedra de Intelixencia artificial e Reto Demográfico (DemIA) da Universidade de Salamanca; Elio López García, CEO de Innogando, xunto a Alfonso Cobaleda, produtor do sector, e Juan José García, xefe de Unidade de Ruminantes no ITACyL. O debate abordará a necesidade de atraer talento novo, innovar e reforzar a conexión entre formación universitaria e empresa.
A continuación, e despois da pausa café, o congreso dará paso a un dos eixos centrais da mañá, un debate sobre o acordo con Mercosur, moderado por Octavio Gonzalo, xerente de Dehesa Grande, e no que participarán Alejandro Gutiérrez, director adxunto de PROVACUNO, e Miguel González Unzurrunzaga, técnico agropecuario do Uruguai.
A relación entre carne de vacún e consumidor será protagonista da última mesa de análise da mañá, centrada en ciencia, nutrición e expectativas sociais. Entre outros, contará coa participación do doutor Antonio Escribano, especialista en endocrinoloxía e nutrición; o chef David de Jorge, máis coñecido como Robin Food; Marta García Martínez, gandeira e influencer; e Nuria Cardoso, responsable de Comunicación de ASEDAS. Esta mesa estará moderada por Ceferina Vieira Aller, investigadora do ITACyL.
A programación da tarde combinará divulgación e comunicación cun relatorio humorístico do propio Corrales, antes de abordar un dos asuntos máis sensibles do sector: a xestión e comunicación de enfermidades emerxentes. Esta mesa estará moderada por Ramón Guarido, presidente da Asociación 19 de Abril, e contará con expertas veterinarias, representantes da industria cárnica, técnicos de sanidade animal e responsables de nutrición animal. Entre elas, Flor Linares, veterinaria en COBADU; Mercedes Cámara, directora adxunta de ANICE; e Mª José Castro, responsable do servizo técnico de Vacún de carne en De Heus Nutrición Animal.
O congreso concluirá ás 18.00 horas coa entrega do premio a toda unha traxectoria por parte de Vicente del Bosque, consolidando este foro como un espazo de encontro crave para anticipar o futuro do vacún de carne desde unha perspectiva económica, científica e social.