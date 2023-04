O vacún de carne encalla no Parlamento

Os grupos da oposición presentaron hoxe unha proposta para que a Xunta aumente con fondos propios a axuda asociada por vaca reprodutora. Tamén para ampliar os concellos nos que as ganderías teñen dereito a cobrar a axuda complementaria por convivencia co lobo, pero o grupo popular rexeitou ambas proposicións

Esta semana estivo protagonizada polas protestas que os produtores de vacún de carne están a levar a cabo en Lugo en demanda dun prezo de venda dos xatos que cubra os custos de produción e de cambios na Política Agraria Común que, din, prexudica ao sector.

Pero malia que alcaldes do PP e cargos públicos da Xunta apoiaron o martes coa súa presenza a marcha convocada pola Asociación Gandeiros Galegos da Suprema, este venres na Comisión de Agricultura do Parlamento galego o grupo popular negouse a aprobar os cambios que os produtores solicitan á Consellería do Medio Rural.

Ampliar os concellos nos que as ganderías teñen dereito a cobrar as axudas por convivencia co lobo e complementar o pago asociado por vaca nodriza son algúns dos cambios na aplicación da PAC que reclaman os gandeiros. Ambas cuestións formaban parte de senllas Proposicións non de lei presentadas polo PSOE e o BNG, que non saíron adiante debido ao voto en contra dos deputados do PP.

Mapa de presenza de grandes carnívoros

A Proposición non de Lei do PSOE pedía á Xunta a modificación do listado de concellos con alta incidencia de ataques do lobo para incluír a aqueles onde se teñen producido perdas recorrentes nas ganderías.

O deputado socialista Martín Seco citou entre outros Piñor e San Cristovo de Cea, en Ourense, e Pedrafita, As Nogais, Bóveda, Cervo e Chantada na provincia de Lugo. Son municipios nos que se están a producir ataques sen que estes lugares estean incluídos no mapa de zonas afectadas que establece a Consellería de Medio Ambiente e que se toma como base para o cobro da nova axuda establecida pola Xunta na PAC ata 2027.

O mapa de concellos con alta incidencia de lobo foi elaborado no ano 2009 e modificado no ano 2021 para incluír 22 concellos adicionais

“Dentro da nova liña de axudas agroambientais da PAC para xestión sostible de pastos en zonas de convivencia con grandes carnívoros, a Consellería está propoñendo un listado que está obsoleto, pois a Xunta está usando listaxes do ano 2009 eleboradas polo bipartito cando se redactou o Plan de Xestión do Lobo”, denunciou o PSOE.

Para cobrar esta axuda complementaria, de 75€/ha, ademais de atoparse nun concello designado como de alta incidencia de ataques, a explotación deberá contar con cando menos 15 cabezas de gando maior, realizar pastoreo e dispor de de sistemas de vixiancia, como dispositivos GPS ou mastíns.

Falta de xestión da especie durante 14 anos

O PSOE asegurou que os ataques do lobo están a incrementarse nas comarcas da Mariña, A Ribeira Sacra e os Ancares e en concellos da provincia de Ourense, polo que acusou á Xunta de “falta absoluta de xestión da especie durante 14 anos”.

“Seguen sen poñer ao día o Plan de Xestión do Lobo”, criticou Martín Seco, que expuxo que os censos de lobos en Galicia cuantifican a presenza de 93 grupos reprodutores, un 30% da poboación de toda España. “Prodúcense anualmente unhas 3.200 baixas de gando bovino, ovino e cabalar pero só se declaran 2.400 por culpa das trabas burocráticas que fan moi difícil demostrar os danos”, indicou.

Os gandeiros renuncian a pedir as axudas polas trabas que lles poñen e as valoracións non teñen en conta o lucro cesante (Martín Seco, PSOE)

O deputado socialista criticou tamén a “nefasta xestión” das axudas para peches contra o lobo do ano 2022. “Ata o 13 de novembro non se fixo pública a resolución de beneficiarios, que tiñan de prazo ata o 9 de decembro, é dicir, unicamente tres semanas para levar a cabo os traballos, un tempo insuficiente para adquirir o material e acometer os traballos de facer peches quilométricos”, dixo.

É a caza a solución?

Por parte o PP, Miguel Prado Patiño rexeitou a proposición socialista e dixo que “a Xunta ten feito os deberes neste ámbito” tras pedirlle á ministra de Medio Ambiente “que pida perdón por incluír o lobo no Listado de Especies en Protección Especial e complicarnos a vida no rural”. “No rural non temos delincuencia pero o lobo intimida e a xente deixa de pasear e ir ao monte”, argumentou.

“O lobo fai falta no monte e son o primeiro en defendelo, pero controlado. O lobo dura de 10 a 16 anos e ten camadas amplas. Non hai ningún animal que o controle se non o fai o home”, defendeu, logo de expoñer que “os ataques do lobo duplicáronse nos últimos anos”.

O lobo é un animal exemplar e queremos que estea no monte, pero controlado (Miguel Prado, PP)

Desde o BNG, Xosé Luis Rivas, Mini, apoiou a iniciativa presentada polo PSOE pedindo “aumentar as axudas e a protección do gando” e preguntouse se a caza é “sistema dabondo” para “acabar co problema do xabarín e regular o lobo”.

“Os cazadores por desgraza están a desaparecer. Non podemos basealo todo na caza; hai que buscar outras fórmulas. É necesario abrir ese debate e en Cataluña xa o están a facer”, dixo Martín Seco, que concordou co PP en que “o lobo hai que xestionalo, porque o lobo non ten animais no monte que controlen a especie” pero acusou á Xunta de “buscar desculpas”. “Permítense cazar selectivamente exemplares concretos das mandas pero nos últimos 10 anos non se fixo”, denunciou.

Hai unha falla absoluta de comunicación entre a Consellería de Medio Ambiente e a de Medio Rural (Martín Seco, PSOE)

“Os gandeiros de carne non poden ser os que se leven as bofetadas desta guerra entre a Xunta e o Goberno central”, dixo Mini, en relación á negativa do Goberno galego a adoptar a estratexia do Ministerio para a xestión da especie, o que lle fixo perder a Galicia 4,3 millóns de euros no reparto de fondos estatais para compensar danos do lobo.

“Hai que pagar e tomarse a cousa en serio”, afirmou o deputado nacionalista. O BNG pide estender os concellos susceptibles de cobrar a axuda por convivencia co lobo a todos aqueles nos que houbo ataques nos últimos 5 anos.