O Tribunal Supremo tomba as táboas de densidade porcina do Goberno por falta de rigor económico

A Coordinadora de Organizaciiones de Agricultores y Ganaderos (COAG) celebra a sentenza do Tribunal Supremo que anula as táboas aprobadas en 2023 para aumentar o espazo mínimo esixido por leitón destetado e porco de produción criado en grupo. “A resolución xudicial confirma de maneira contundente as alegacións presentadas por COAG e dá a razón aos gandeiros de porcino, cuxo futuro económico víase directamente ameazado por unha normativa mal deseñada e sen respaldo técnico-económico suficiente”, destacan desde a organización agraria.
O Alto Tribunal conclúe que o Goberno aprobou estas esixencias sen un informe de impacto económico minimamente rigoroso, incumprindo de forma clara as obrigacións legais que garanten que calquera regulación con efectos produtivos debe vir acompañada dunha avaliación seria e transparente. En palabras do propio Supremo, o informe era dunha “manifesta insuficiencia”, ata o punto de considerar a súa inexistencia como causa directa de nulidade do apartado anulado do Real Decreto 159/2023.
Tras esta sentenza da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Supremo, desde a COAG advirten que “o Real Decreto 809/2025 continúa en vigor sen sustento xurídico claro”. En concreto, lembran que “o RD 809/2025 modificou o RD 159/2023, pero fíxoo sen incorporar a avaliación económica que a sentenza considera imprescindible. Isto xera incerteza normativa e mantén obrigacións potenciais sen respaldo procedemental adecuado”. Por iso, solicítase ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación que proceda á derrogación inmediata do RD 809/2025 ou, na súa falta, á súa revisión integral, acompañada dun informe de impacto económico transparente, completo e conforme ás esixencias legais.
Benestar animal si, pero con planificación e realismo
A sentenza aclara que a norma perseguía obxectivos de benestar animal, un aspecto que COAG “comparte e defende”, pero rexeita que “devanditos obxectivos poidan impoñerse sen unha análise económica estruturada que garanta a adaptación realista das explotacións”. Para COAG, “este pronunciamento marca un antes e un despois na elaboración de políticas gandeiras: non máis regulacións improvisadas que carguen sobre os gandeiros o peso de decisións sen avaliación técnica nin económica”.
Tras este fallo, COAG insta o Ministerio a abrir un proceso de diálogo profundo e real co sector, para deseñar unha regulación equilibrada, tecnicamente fundamentada e economicamente viable, que permita avanzar en benestar animal sen comprometer a supervivencia de miles de explotacións familiares.