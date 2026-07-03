O Tribunal Supremo ratifica a resolución de Competencia contra Lactalis polo caso do ‘cártel do leite’

O Tribunal Supremo confirmou de forma definitiva a participación de Lactalis no coñecido como cártel do leite ao desestimar o recurso de casación presentado pola multinacional contra a resolución sancionadora da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC), segundo indica a firma xurídica Eskariam en nota de prensa.
A decisión consolida a firmeza da sanción imposta en 2019 e, segundo Eskariam, reforza a posición dos miles de gandeiros que reclaman indemnizacións polos prexuízos económicos sufridos durante máis dunha década de prácticas anticompetitivas.
A sentenza, ditada o pasado 29 de xuño, ratifica tanto a resolución da CNMC, que impuxo a Lactalis unha multa de 11,7 millóns de euros, como o fallo da Audiencia Nacional de febreiro de 2024. Deste xeito, os feitos declarados probados quedan definitivamente consolidados.
O Supremo limitouse a resolver a única cuestión admitida no recurso, relativa ao procedemento sancionador seguido pola CNMC, concluíndo que o organismo non estaba obrigado a incluír na proposta de resolución a contía concreta da sanción económica. O alto tribunal considera que Lactalis puido exercer plenamente o seu dereito de defensa e descarta que existise indefensión durante a tramitación do expediente.
A resolución deixa firme a existencia dunha infracción única e continuada baseada no intercambio de información comercial sensible entre empresas do sector, acordos sobre prezos de compra do leite cru, repartición de provedores e mecanismos de control dos excedentes. Segundo a CNMC, estas prácticas reduciron a competencia no mercado e debilitaron a capacidade negociadora dos produtores de leite, favorecendo unha presión á baixa sobre os prezos percibidos polos gandeiros.
A decisión do Supremo supón un paso relevante para os procedementos civís de reclamación de danos derivados deste cártel. Ao quedar acreditados de maneira definitiva os feitos, Eskariam redúcese notablemente a capacidade de defensa das empresas sancionadas nas demandas de indemnización promovidas polos produtores afectados.
Ademais de Lactalis, xa adquiriron firmeza as resolucións respecto das asociacións AELGA e GIL, así como doutras empresas como Celega e Nestlé. Pola contra, aínda están pendentes de resolución os recursos de casación presentados por Danone, Capsa, Pascual, Schreiber e Puleva, cuxas decisións poderían completar o panorama xudicial dun dos maiores casos de defensa da competencia rexistrados no sector agroalimentario español.