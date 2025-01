O SLG súmase ás mobilizacións europeas en defensa da apicultura

O martes 28 tiveron lugar as manifestacións por parte do sector apícola nas capitais de España, Portugal e Francia. Baixo o lema “Apicultoras europeas contra a fraude. Os xaropes manufacturados non son mel”, esixen unha mellora do control das importacións e aumentar a protección do sector europeo.

Brais Álvarez, apicultor e membro da Executiva Nacional do Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas, estivo presente na mobilización de Madrid onde indicou: “Hoxe o sector apícola bótase ás rúas de varias capitais europeas en demanda de medias urxentes se non queremos pór en risco un sector tan esencial para a produción de alimentos, e a biodiversidade en xeral, como é a apicultura”.

Actualmente, existe un acordo que, de ser aprobado, permitiría a entrada de 45.000tm. de mel con prezos baixos que dificultaría o traballo das produtoras destes países. O SLG e as respectivas organizacións integrantes da Coordenadora Europea Vía Campesina opóñense a este acordo.

“A protección dos polinizadores e o apoio decidido pola calidade nun alimento con destacados aportes para a saúde humana como é o mel ten que ser un obxectivo claro nas políticas comunitarias”, engadiu Brais Álvarez.

Preocupación do sector

O sector apícola leva anos denunciando o desprazamento do consumo de mel en favor de xaropes e sucedáneos nas áreas comerciais. Estas denuncias confirmáronse o ano pasado grazas a un informe elaborado pola OLAF, o JRC e a DG SANTE, baseado en controis realizados nas fronteiras durante 2021 e 2022.

Segundo o informe, o 46% das mostras analizadas na Unión Europea resultaron fraudulentas, e no 66% das empresas inspeccionadas detectáronse irregularidades. No caso de España, o 51% das importacións foron fraudulentas e o 85% das empresas importadoras.

“As persoas produtoras europeas precisamos xa, como medidas urxentes, que se implementen melloras na trazabilidade para eliminar as importacións fraudulentas, a validación dous métodos analíticos de detección de adulteración non mel e a creación dun laboratorio de referencia a nivel dá UE”, concreta Álvarez.

Aproveitando a presidencia española do Consello da Unión Europea en 2022, o SLG propuxo liderar a modificación da Directiva do Mel e do Código Aduaneiro da Unión para garantir que a etiquetaxe reflicta a orixe real dos meles comercializados en España.

Actualmente, os produtores europeos esixen maiores controis de calidade nos meles importados e a eliminación do acordo de liberalización comercial con países do MERCOSUR.

Así mesmo, desde o SLG e a Coordinadora Europea Vía Campesiña reitérase a solicitude de retirar os alimentos dos tratados de liberalización comercial e insisten en que “a alimentación é un dereito, non unha mercadoría ca que negociar contrapartidas”.