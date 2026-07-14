O SLG solicita a convocatoria da Mesa da Carne pola situación que está a atravesar o sector

O sector do vacún de carne está a vivir unha situación delicada marcada pola caída dos prezos en orixe. De novo, dende o SLG, solicítanlle á Consellería do Medio Rural a convocatoria inmediata da Mesa da Carne co fin de acordar unhas canles para establecer uns custos de produción e desenvolver a Lei da Cadea Alimentaria en Galicia.
“Xa perdemos a conta das veces que realizamos esta petición. Pero volveremos facela unha e outra vez até que, ao fin, a Xunta de Galicia reaccione e atenda as demandas das labregas e dos labregos de Galicia: precisamos prezos xustos e o cumprimento da Lei da Cadea Alimentaria”, demandan.
O sector do vacún de carne está a vivir unha situación delicada marcada pola caída dos prezos en orixe, especialmente dende maio. O descenso do consumo polo elevado prezo que esta acadou nos lineais, o peche das exportacións cara a terceiros países como Marrocos, a subida dos prezos dos insumos como o gasóleo ou os fertilizantes e a influencia dos tratados de libre comercio levaron a que o sector atravese un momento preocupante.
A causa fundamental do bloqueo das exportacións é que Marrocos estase abastecendo de carne procedente de Brasil
O Secretario de Acción Sindical do SLG, Brais Álvarez, asegura que o Goberno de Marrocos non quere abrir o mercado de importación de gando de España porque está a traer carne de Brasil. “O que estamos vendo con isto é que o goberno de Marrocos non precisa o vacún de carne do Estado español. A causa fundamental deste bloqueo é que Marrocos estase abastecendo do Brasil. A chegada de carne dos países de MERCOSUR xa está substituíndo á carne neste mercado e existe o perigo real de que empeore a situación no mercado interno por este factor”, advirte.
A voz das gandeiras e dos gandeiros
A comezos de xuño, o Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas iniciou unha campaña para que o sector de vacún de carne coñeza a súa realidade e o que significaría para as granxas tradicionais a inclusión de novas razas dentro da IXP Ternera Gallega. O SLG oponse á inclusión de “razas foráneas que nada teñen que ver co noso territorio” dentro da IXP, en especial o que ten que ver coa introdución de razas como o azul belga dentro da categoría de Ternera Gallega convencional.
Como parte da campaña, o Sindicato Labrego Galego difundiu nas redes sociais vídeos de gandeiras e gandeiros nas súas granxas na defensa dunha gandaría extensiva e de pequeno e mediano tamaño. Un exemplo é o caso do reel do viceresponszbld do xector da Carne do SLG, Iago Vilar, criadof de vaca cachena en extensivo en O Rial, na parroquia de Meire (Allariz). Ou o testemuño do vogal do SLG na IXP Vaca e Boi de Galicia, o gandeiro da Limia Samuel Formoso. Recentemente compartiuse a peza da gandeira de Becerreá, María Osorio, responsable do sector da Carne do SLG, que está a ter, tamén, moi boa acollida polas usuarias e usuarios.
Os resultados da enquisa, en detalle
A participación na enquisa lanzada polo SLG superou as máis cen respostas de persoas labregas de máis de 50 concellos galegos, tendo as participantes unha granxa de tamaño medio entre 30 e 40 vacas. O 75,9% das participantes están inscritas na IXP Ternera Gallega e o 81% teñen claro que a IXP non diferenza de maneira clara entre a Ternera Gallega Normal e a Ternera Gallega Suprema.
O 75% están totalmente en contra de que se inclúan novas razas dentro da IXP, como o azul belga. Máis do 95% afirman que a industria e a distribución controlan o mercado e impoñen os seus prezos e, tamén, máis do 95% recoñecen que a Xunta de Galicia non defende as granxas tradicionais. O 98% sinalan que cómpre loitar por uns prezos xustos e que non se venda a perdas. O 98% das participantes responderon, ademais, que a Xunta de Galicia debería fomentar a venda directa e crear infraestruturas necesarias para poder facelo.
En canto á IXP, máis do 80% aseveran que o Consello Regulador non serve para atender ás necesidades das granxas en pastoreo e que utilizan razas autóctonas en perigo de extinción.
Alén das respostas á enquisa, foron varios os comentarios ou apuntamentos que as gandeiras e os gandeiros participantes quixeron deixar ao fin do cuestionario. Neles faise énfase na importancia de loitar por uns prezos xustos para as persoas produtoras e que non estean en mans da industria e distribución, en establecer unha diferenciación clara entre Ternera Gallega Suprema e Ternera Gallega Normal, na relevancia de fortalecer a gandaría extensiva e educar á sociedade para que sexa consciente de todo o que aportan este tipo de granxas, tanto para unha alimentación saudábel como para un ecosistema san, e en que a Xunta de Galicia non defende o sector.