O SLG reclama unha Mesa do Cambio Climático ante o avance do verme soldado no millo e as vagas de calor

O Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) solicita a convocatoria urxente dunha Mesa do Cambio Climático para “abordar as medidas de fondo e actuar antes de que sexa demasiado tarde”. A organización agraria pon o foco nas altas temperaturas, os episodios de treboadas que causaron estragos nas colleitas, os danos nos cultivos e a praga do verme soldado no millo.
Respecto do verme, o SLG asegura que a afectación, xunto á falta de forraxe e a perda de calidade no mesmo “preocupan en grande medidas os produtordes, que aturan perdas nos cultivos e non contarán con forraxes suficientes para alimentar o gando no outono e o inverno.”
Para este venres, 26 de xuño, está convocado o pleno do Consello Agrario Galego. O SLG vai solicitar a antedita convocatoria dunha Mesa do Cambio Climático para “trasladar a preocupación dos produtores ante a proliferación do verme soldado nas súas colleitas, que está afectando a toda Galicia”.
A organización agraria subliña que “a presenza do verme no millo vai provocar perdas que poden millonarias para as granxas de leite. É necesario actuar de maneira urxente. Cómpre que a Consellería do Medio Rural e a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático tomen as medidas necesarias”. Entre esas medidas piden que se garantan os recursos e fondos necesarios para cubrir as perdas que están tendo ou poidan ter labregos e gandeiros.
Por outra banda, o SLG anuncia que xa están a valorar a posibilidade de dirixirse a outras organizacións agrarias e sectoriais e non desbotan a convocatoria de mobilizacións. Finalmente, sinalan que “é urxente que a Xunta de Galicia reaccione xa a esta situación que afecta a centos de produtores por todo o territorio galego.”