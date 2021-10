O Sindicato Labrego pide unidade nas protestas do sector lácteo

Nunha asemblea celebrada en Lugo, o Sindicato Labrego analizou o que considera situación crítica para o sector do leite, cun futuro no que se preven aínda máis e maiores subas nos custos de produción “e o imobilismo de boa parte da industria, que se nega a reflectir esas subas no prezo pagado ás granxas”.

A organización agraria decidiu establecer uns mínimos irrenunciábeis e unha folla de rota que apresentar a outros axentes do sector, para desenvolver unha estratexia de acción unitaria e constante.

O obxectivo marcado pola asemblea é rachar coa folla de prezos en que a industria se mantén instalada. Ante esta situación, o Sindicato Labrego considera que as administracións estatal e autonómica están a ser pasivas e incapaces de velar polo cumprimento da lei ou de defender a quen traballa na produción de leite.

A asemblea salientou o imperativo de construir alianzas e unidade de acción, mais asentadas no acordo previo en base a mínimos irrenunciábeis e en evitar as visións curtas que poidan criar a ilusión de que unha mobilización puntual podería resover esta problemática estrutural. A Dirección do Leite do SLG comprometeuse á elaboración da súa proposta de mínimos, coa que achegar a outras entidades esa proposta dunha liña de acción unitaria e prolongada que consiga efetivamente mudar as cousas.

Igualmente, decidiuse solicitar á Consellaría a convocatoria urxente da Mesa do Leite, ou dun grupo de traballo coas distintas partes implicadas. Realizouse a entrega por rexistro da solicitude, acompañada dunha concentración diante do edificio administrativo da Xunta en Lugo.

O Sindicato Labrego, por último, sinala que houbo representación da Asociación Galega de Cooperativas (Agaca) na súa asemblea, e nos próximos días iniciará achegamentos con outras organizacións do sector para buscar unha unidade de acción.