O Sindicato Labrego pide manter as axudas pola Covid para a gandería de carne

Na reunión que houbo esta semana do comité de seguemento do Plan de Desenvolvemento Rural (PDR), o Sindicato Labrego planteou a necesidade de manter este ano os apoios pola Covid para as ganderías de carne.

A reunión serviu principalmente para definir a prórroga do PDR para os anos 2021 e 2022. A ese respecto, a organización agraria expresou o seu acordo co mantemento ou ampliación de fondos para medidas que son básicas para os distintos sectores (incorporacións, axudas zonas de montaña e outras zonas con limitacións específicas, plans de mellora) e coa nova convocatoria tanto para as axudas agroambientais como para as axudas de conversión e mantemento da agricultura ecolóxica.

“Porén, pensamos que estas deberíanse ter convocado xa no ano 2021, xa que hai granxas que levan anos esperando por esta convocatoria e para elas tería sido moi importante ter aproveitado xa este exercicio”, valoran.

A maiores o Sindicato Labrego subliña que pediu que se manteñan as axudas excepcionais temporais para paliar as consecuencias do Covid. A normativa europea (Regulamento (UE) 2020/2220) permite a súa concesión de novo durante o exercicio 2021 (pagada a 31/12/21 e aprobada pola autoridade competente a 30/06/21). O SLG valora que durante o ano 2021 as circunstancias seguen a ser malas ou moi malas en determinados sectores, polo que estas axudas deben manterse.

Críticas a medidas do PDR

Por outra banda, desde a óptica do Sindicato Labrego hai determinadas medidas do PDR nas que non se executaron os fondos, unha cuestión sobre a que pide unha maior análise. A organización cuestiona que non se investise no apoio a circuitos curtos de comercialización nin no aconsellamento a explotacións, segundo detalla en nota de prensa.

Demandan tamén, por último, información transparente sobre os procesos de aldeas modelo e polígonos agroforestais, que se queren financiar parcialmente co PDR.

Futuro Plan de Desenvolvemento Rural

Outra cuestión que preocupa ó Sindicato Labrego e o próximo Plan de Desenvolvemento Rural, que se aplicará a partir do 2023. “A día de hoxe, as organizacións agrarias non tivemos ningunha reunión nin canle de participación para reallizar achegas ou propostas ao novo Plan de Desenvolvemento Rural que a Xunta ten que remitirlle ao Ministerio de Agricultura nos vindeiros meses. Neste senso, lembramos que, na etapa anterior do PDR, a propia Unión Europea advertiu á Xunta da necesidade de garantir participación efectiva dos diversos axentes do sector no deseño do PDR”, conclúen.