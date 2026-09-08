O Sindicato Labrego Galego mostra a súa preocupación pola “pasividade” da Consellería de Medio Rural ante a negociación da nova PAC

O Sindicato Labrego Galego mostra a súa preocupación ante o que cualifica de “pasividade” da Consellería de Medio Rural ante a negociación da nova PAC a partir do ano 2028. Para a organización “está en xogo o futuro máis ala do ano 2028 de milleiros de granxas de todos os sectores de Galicia”. Actualmente está na fase final de elaboración e debate a proposta marco da Comisión Europea para a PAC máis ala do ano 2028.
O proceso de debate e negociación que se iniciaba en Xullo do ano 2025 coa publicación do primeiro borrador da proposta marco por parte da Comisión Europea presidida por Ursula Von Der Leyen esta chegando o seu remate no marco Europeo, para logo trasladarse o marco dos estados membros da UE. Para o SLG estamos ante “ a fase máis decisiva para saber que PAC teremos entre os anos 2028 e 2034 e sobre todo no momento de pelear por un marco Europeo cumpra coas nosas expectativas para a PAC futura.”
Por iso dende o Sindicato Labrego Galego veñen de rexistrar diante do MAPA as suas alegacións e achegas o borrador de marco proposto pola Comisión Europea a través dos propios cuestionarios que elaborou o MAPA para escoitar e recoller a voz de todo o sector. Para o SLG “Tentar levar a nosa voz e fundamental para camiñar cara unha PAC que nos sexa útil no noso país e que garanta a viabilidade económica na próxima década”.
Dende o SLG destacan que froito do debate interno e da aprobación xa no pasado mes de Febreiro dun posicionamento público sobre como tería que ser a futura PAC fixeron chegar aportacións tendentes a garantir que a PAC chega a quen esta producindo alimentos no territorio, contribue a regulación dos mercados, garante a renda digna das persoas labregas, contribue a conservación do medio ambiente e dun medio rural vivo.
Destacan dende o SLG que fan fincape no que é a base da súa proposta, garantir un pago directo por agicultor/a activo/a e non basear os pagos directos en base a superficie: “É preciso que a PAC vaia a quen de verdade coida o medio e produce alimentos, actualmente temos un sistema terriblemente inxusto onde se non tes unha gran extensión de terra non cobras moitos dos pagos da PAC”.
Neste sentido consideran que o sistema actual de PAC perxudica moito a Galicia e a cornixa cantabrica, onde a base territorial e “escasa” e salientan que “Galiza é o único territorio do estado español que ten máis cotizantes a seguridade social agraria que solicitantes PAC”. E que os datos amosan claramente a ollos do SLG como o sistema actual de PAC é desigual para a realidade de Galicia e como esta actualmente non serve para cumprir cos obxectivos se lle asignaron na súa creación a través do Tratado de Roma en 1962 “ Se no resto do estado español practicamente 1 de cada 2 beneficiarios da PAC a súa actividade principal non é a actividade agraria, no caso de Galiza é á inversa, pois case 1 de cada 2 cotizantes á seguridade social agraria quedan fóra da PAC, en especial sectores como o viño, a horta e a apicultura. Esta anomalia é contrario os principios fundacionais da PAC en 1962: Incrementar a produción agraria, nivel de vida digno para as persoas productoras, estabilizar os mercados e prezos razonables garantindo o abastecemento”.
Preocupación pola dirección que está a coller a nova PAC
Dende o SLG mostran a súa preocupación coa dirección que esta a coller a nova PAC e consideran fundamental que é o momento de facer forza para intentar que a proposta se axuste as necesidades do sector. Neste sentido salientan que a proposta da Comisión Europea supón un importante retroceso para as granxas de toda Europa, onde destacan a redución presupuestaria e a suposta eliminación das axudas para o desenvolvemento Rural como duas das propostas máis preocupante do marco que se está a debatir en Bruselas “ a proposta de PAC feita esta moi lonxe de cubrir as demandas do sector e no noso caso vai supor un forte recorte dos fondos que as granxas van percibir”. Neste sentido salientan que “a proposta só constata como para a UE a produción de alimentos en territorios da UE deixa de ser unha prioridade para Bruxelas e que de non mudar a orientación e camiñar cara unha PAC e uns regulamentos da OMC axuden a regular os mercados e garantir rentas dignas, vai supor que en toda Europa sigan a pechar milleiros de granxas e afondar no abandono das zonas rurais”.
“Despreocupación da Consellería do Medio Rural”
O SLG ao mesmo tempo fixo chegar as suas aportacións e enmendas aos cuestionarios formulados polo MAPA e facer así chegar a súa voz á negociación en Bruxelas, remitiu estasá Consellería de Medio Rural para que sexan tidas en conta pola mesma. Do mesmo xeito preguntan á Consellería de Medio Rural qué traballo fixo neste sentido para “tentar levar a voz e reivindicación das labregas galegas a Bruselas”. Sinalan dende o SLG que teñen constancia de que estes cuestionarios foron remitidos ás administracións autonómicas por parte do Ministerio para tamén recoller o seu sentir á hora de preparar o debate en Bruselas , pero que a estas horas “non temos constancia ningunha de que aportou ou se se fixo algo dende a Consellería do Medio Rural, algo ademais que contradí os acordos alcanzados no propio Consello Agrario Galego onde a finais do ano pasado se aprobou a creación dunha comisión de traballo coas organizacións agrarias para abordar a negociación dun xeito colectivo e facer unha posición de forza dende o noso país, comisión que so se reuniu unha vez en 8 meses”.
Por iso esixen á CMR que con carácter inmediato convoque este órgano para avaliar a situación actual e facer un traballo conxunto que permita chegar a acordos e ter unha voz propia en Bruselas.
Recordan tamén dende o SLG que actualmente están a debate as máis de 4000 enmendas que os distintos grupos parlamentarios do Europarlamento fixeron o texto proposto pola Comisión Europea, e que actualmente se atopan analizándoas no SLG a través da ECVC coa intención tamén de manter unha interlocución a nivel do parlamento europeo.
Por último salientan dende o SLG que “a pasividade xeral que mostra a CMR ante este debate, xúntaselle a absoluta falta de información que esta está a ter co conxunto do sector, o que é unha mostra máis do pouco que lle interesa o actual goberno da Xunta de Galicia unha cuestión tan importante como a PAC”. Neste sentido resaltan dende o SLG que rematada a análise de toda a documentación e mantida a interlocución en todos os niveis, realizarán asembleas comarcais con todo o sector co fin de trasladar a siuación do debate e barallar accións tendentes a que sexan tidos en conta. “ A Consellería actualmente non ten goberno ningún, e semella que vontade ningunha en defender os intereses do sector en Bruselas e Madrid, viven na autocomplaciencia para manter o seu chiringuito pero traballo polo sector 0, esiximos se poñan o fronte neste momento e cumpran coas súas obrigas”, conclúen dende a organización labrega.