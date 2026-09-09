O Sindicato Labrego Galego esixe a paralización inmediata do tratado de libre comercio UE-Mercosur

Coincidindo co Día Internacional de Acción contra a OMC e os Tratados Internacionais, que se celebra todos os anos o 10 de setembro, o SLG volve solicitar a paralización inmediata do tratado de libre comercio UE-MERCOSUR, especialmente nunha semana na que entra en vigor a prohibición temporal das importacións de carne de vacún, aves de curral e mel procedentes de Brasil. O SLG lembra, ademais, que aínda está pendente o pronunciamento do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre a validez ou non do acordo.
Para o SLG, esta suspensión “demostra que as denuncias e a oposición manifestadas pola organización eran certas e necesarias, e que o mercado europeo e, polo tanto, as consumidoras europeas, están expostos a importacións que non garanten o cumprimento da normativa hixiénico-sanitaria comunitaria debido a fallos na trazabilidade”.
Desde o SLG esixen que “estas medidas de bloqueo e inspección non se limiten unicamente a Brasil, senón que se estendan a todo o continxente e a todos os países que forman parte do acordo do MERCOSUR”. Así mesmo, solicitan á Comisión Europea que paralice de forma inmediata o acordo de libre comercio, tendo en conta que actualmente se atopa nunha fase de aplicación provisional, á espera de que se pronuncie a xustiza europea.
A ollos do SLG, “esta situación demostra que as cláusulas de salvagarda prometidas non serven nin para protexer o produtor europeo fronte ás importacións masivas dos tres países nin para protexer o consumidor final do produto”. A organización lembra que, ante o desplome dos prezos en sectores como o vacún de carne e o mel nos últimos meses, xa no mes de xullo solicitara a aplicación das cláusulas de salvagarda, sen obter resposta ningunha, o que demostra a ineficacia destas medidas.
Os resultados da auditoría da Comisión Europea confirman que, neste caso, a competencia desleal da carne brasileira non se basea só no dumping comercial, senón tamén nun grave dumping normativo.
Aproveitando a celebración, o 10 de setembro, do Día Internacional de Acción contra a OMC e os Tratados Internacionais, desde o SLG reiteran a súa posición de rexeitamento á inclusión da alimentación nos tratados de libre comercio e, en xeral, o seu rexeitamento a tratados de libre comercio sen unhas regras claras e cunha absoluta transparencia.
Lembran que o actual tratado de libre comercio UE-MERCOSUR foi aplicado de forma transitoria, utilizando un baleiro legal e sen escoitar a opinión da cidadanía e dos seus representantes no Parlamento Europeo. O período transitorio establecido constata como este foi utilizado de forma abusiva polos grandes operadores e importadores, que aceleraron a entrada de carne nos mercados europeos, facendo caer os prezos en destino sen que, por iso, o consumidor vise reducirse o prezo final.
Esta situación, a ollos do SLG, “demostra o nocivos que son para a sociedade en xeral os tratados de libre comercio, e esixen unha vez máis a paralización deste tipo de acordos”. Así mesmo, lembran “o prexudiciais que son estes tratados para as producións locais e as pequenas explotacións, tanto nos países de orixe como nos de destino”.