O Sindicato Labrego critica a falta de actuacións da Xunta ante a baixada dos prezos do leite

A organización labrega advirte de que “Leite Río está a realizar renovacións de contratos por baixo dos 40 cts e, de novo, as granxas máis pequenas e sostíbeis, as máis prexudicadas”

O Sindicato Labrego Galego critica o que considera falta de actuación da Xunta de Galicia ante a baixada dos prezos do leite nos novos contratos de agosto, unha situación que afecta especialmente ás granxas máis pequenas.

En concreto, a organización labrega advirte de que “a empresa galega Leite Río está a realizar renovacións de contractos do leite por baixo dos 40cts/litro, chegando algúns aos 38cts. Xustamente estamos ante unha empresa que conta cun importante número de granxas pequenas, e outra vez, volve castigar ás propias granxas galegas sen xustificación”.

Neste sentido, Xulio Fernández, coordinador do Sector do Leite no Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas, critica que “sendo Leite Río a empresa galega que vai de abandeirada de galega e presumo diso, é a primeira, como é habitual por certo, en tirar os prezos para abaixo nunha situación de relativa estabilidade dos prezos do leite, no cal os prezos do produtos tipo manteiga e leite en po, están á alza e levan xa tempo subindo, e o prezo do leite que se paga nas granxas a nivel europeo noutras épocas nas que se pagou máis aquí estaba máis baixo, e agora está subindo o prezo en Europa co cal non ten lóxica que baixe aquí”.

Engade que “o prezo do leite no lineal non está tendo baixadas, co cal non se xustifica esta baixada. É certo que houbo baixada nas marcas brancas, precisamente nas marcas de distribución que poida estar ofertando empresas como Leite Río por exemplo, que como xa denunciamos hai meses foron os primeiros en baixar os prezos”.

As granxas máis sostíbeis, as máis prexudicadas

Ademáis, dende o Sindicato Labrego advirten de que “hai outras empresas, como o caso de Lactalis que, escusándose nunha suposta certificación de benestar, está a deixar de recoller ás granxas que están en estabulación trabada, a pesar de seren animais que poden pasar todo o día en pastoreo, que incluso nesta época do ano dormen fóra, pero casualmente as granxas que están en estabulación trabada adoitan ser as máis pequenas, co cal vólvese penalizar a un modelo máis pequeno e con menos impactos medioambientais”.

Ante esta situación, dende o Sindicato Labrego inciden en que “dada a urxencia da situación, e por mor da ausencia da conselleira do Medio Rural, María José Gómez, á que levamos por certo dende hai meses agardando unha reposta de solicitude de xuntanza, pedímoslle ao Presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que se poña á fronte da situación e solicitamos a convocatoria da mesa do leite e do observatorio galego do leite coa máxima rapidez”.