Inicio / Leite / O Sindicato Labrego anticipa mobilizacións das granxas de leite se non repunta o prezo en orixe



O Sindicato Labrego anticipa mobilizacións das granxas de leite se non repunta o prezo en orixe

A organización agraria demanda que se recupere valor na cadea de producción láctea. Sinala que o primeiro paso é que se teña en conta a suba de custos de produción nos novos contratos que teñen que asinar as granxas coas industrias este outono

Campo Galego
Ir a los comentarios
O Sindicato Labrego anticipa mobilizacións das granxas de leite se non repunta o prezo en orixe

O Sindicato Labrego Galego (SLG) prepara un calendario de mobilizacións se as próximas renovacións dos contratos do leite non se traducen nunha suba do prezo en orixe. A organización denuncia que as industrias manteñen as ofertas á baixa mentres as explotacións afrontan un forte incremento dos custos de produción.

O sindicato lembra que na última renovación, en abril, houbo baixadas de entre 6 e 10 céntimos por litro e mesmo se deron casos de granxas que quedaron sen recollida. Agora, a dous meses dos novos contratos, o SLG asegura que as industrias pretenden manter os prezos actuais, o que considera insuficiente ante o encarecemento da produción.

Manolo Villaverde, responsable do Sector do Leite do sindicato e gandeiro de Forcarei, alerta de que o problema se agrava pola falta de relevo xeracional e polo peche de explotacións. Segundo explica, a oferta de leite xa non cobre a demanda actual e, se nos próximos contratos se produce unha nova baixada ou non se incorpora unha suba, a situación das granxas empeorará.

As reivindicacións chegarán este xoves ao Parlamento de Galicia

Pola súa banda, a gandeira de Cesuras e vicerresponsable do Sector Lácteo do SLG, Eva Rodríguez Rodríguez, advirte dunha posible caída da produción e dun aumento do sacrificio de animais. A organización relaciona esta evolución coa seca e co incremento xeral dos custos, e alerta tamén das consecuencias económicas e sociais que tería un novo descenso do número de explotacións no rural galego.

A situación complícase pola seca, que reduciu as colleitas e obrigou a incrementar a compra de insumos, así como polo aumento do prezo do gasóleo. O SLG advirte ademais do peche progresivo de explotacións e da falta de relevo xeracional, factores que están reducindo a capacidade produtiva do sector.

Ante este escenario, a organización reclama o cumprimento da Lei da Cadea Alimentaria e que a Xunta elabore un índice de custos de produción que sirva de referencia para o sector. Tamén pide crear mesas de diálogo nas que estean representados os diferentes elos da cadea láctea.

As reivindicacións chegarán este xoves ao Parlamento de Galicia, onde a secretaria xeral do SLG, María Ferreiro, participará na Comisión especial de estudo sobre os factores que inflúen no prezo do leite en Galicia.

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información