O Sindicato Labrego anticipa mobilizacións das granxas de leite se non repunta o prezo en orixe

O Sindicato Labrego Galego (SLG) prepara un calendario de mobilizacións se as próximas renovacións dos contratos do leite non se traducen nunha suba do prezo en orixe. A organización denuncia que as industrias manteñen as ofertas á baixa mentres as explotacións afrontan un forte incremento dos custos de produción.
O sindicato lembra que na última renovación, en abril, houbo baixadas de entre 6 e 10 céntimos por litro e mesmo se deron casos de granxas que quedaron sen recollida. Agora, a dous meses dos novos contratos, o SLG asegura que as industrias pretenden manter os prezos actuais, o que considera insuficiente ante o encarecemento da produción.
Manolo Villaverde, responsable do Sector do Leite do sindicato e gandeiro de Forcarei, alerta de que o problema se agrava pola falta de relevo xeracional e polo peche de explotacións. Segundo explica, a oferta de leite xa non cobre a demanda actual e, se nos próximos contratos se produce unha nova baixada ou non se incorpora unha suba, a situación das granxas empeorará.
As reivindicacións chegarán este xoves ao Parlamento de Galicia
Pola súa banda, a gandeira de Cesuras e vicerresponsable do Sector Lácteo do SLG, Eva Rodríguez Rodríguez, advirte dunha posible caída da produción e dun aumento do sacrificio de animais. A organización relaciona esta evolución coa seca e co incremento xeral dos custos, e alerta tamén das consecuencias económicas e sociais que tería un novo descenso do número de explotacións no rural galego.
A situación complícase pola seca, que reduciu as colleitas e obrigou a incrementar a compra de insumos, así como polo aumento do prezo do gasóleo. O SLG advirte ademais do peche progresivo de explotacións e da falta de relevo xeracional, factores que están reducindo a capacidade produtiva do sector.
Ante este escenario, a organización reclama o cumprimento da Lei da Cadea Alimentaria e que a Xunta elabore un índice de custos de produción que sirva de referencia para o sector. Tamén pide crear mesas de diálogo nas que estean representados os diferentes elos da cadea láctea.
As reivindicacións chegarán este xoves ao Parlamento de Galicia, onde a secretaria xeral do SLG, María Ferreiro, participará na Comisión especial de estudo sobre os factores que inflúen no prezo do leite en Galicia.