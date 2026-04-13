O sector do vacún de carne en Galicia afronta prezos históricos nun contexto de escaseza de gando e falta de remuda xeracional

A Fundación Juana de Vega vén de publicar o informe “O sector do vacún de carne en Galicia: situación actual e evolución recente” no que analiza en profundidade a evolución produtiva, económica e estrutural do sector nos últimos anos.
O estudo debuxa un escenario marcado por unha forte tensión entre oferta e demanda, unha dinámica que non é exclusiva de Galicia, senón que se observa tamén a nivel europeo e estatal, onde a produción e os censos amosan unha tendencia descendente nos últimos anos. No conxunto da UE-27, a produción de carne de vacún rexistrou unha caída acumulada do -4,39% entre 2016 e 2024, unha evolución que se explica en gran medida pola contracción dos principais países produtores, como Francia (-11,31%), Alemaña (-12,07%) ou Italia (-18,59%). Pola contra, España presenta unha evolución diferencial, cun lixeiro incremento do +3,35% no mesmo período, mentres que en Galicia a produción segue unha evolución máis irregular e cunha tendencia recente descendente, situándose na actualidade por debaixo da rexistrada en 2016.
Esta situación é especialmente relevante en Galicia, que continúa sendo a principal comunidade en número de explotacións de vacún de carne en España, concentrando o 23,12% do total estatal, e ocupando tamén a primeira posición tanto nas explotacións de produción e reprodución como nos cebadeiros.
Porén, este liderado susténtase nun modelo produtivo moi fragmentado e cun tamaño medio reducido, con arredor de 12 vacas nutrices por explotación, moi por debaixo doutras comunidades como Castela e León (50) ou Cataluña (45). Nos últimos anos observouse unha caída significativa do número de explotacións en Galicia, especialmente a partir de 2021, cunha redución do -24% nas explotacións de produción e reprodución (unha cuarta parte do total) e de preto do -47% nos cebadeiros ata 2024 (case a metade), o que evidencia un proceso de axuste estrutural máis intenso que no conxunto do Estado. Esta realidade, sinala o informe, limita a capacidade de xeración de rendibilidade e acentúa a vulnerabilidade do sector fronte a este novo contexto de mercado.
10 CIFRAS CLAVE
200.000 ha → Superficie xestionada polo sector do vacún de carne en Galicia
23,12% → Peso de Galicia no contexto nacional. Somos a principal comunidade en número de explotacións de vacún de carne en España.
1ª posición tanto nas explotacións de produción e reprodución como nos cebadeiros.
+32% → Incremento do prezo da carne en canal (xan 2025 – xan 2026).
12 vs 50 vacas nutrices/explotación → Tamaño medio en Galicia vs Castela e León
8,05€/kg → Prezo actual da carne de vacún en canal.
+123% → Incremento do valor dun becerro tipo (2021–2026).
1.850€ → Valor actual dun becerro de 230kg (830€ en 2021)
-24% → Redución das explotacións de produción e reprodución desde 2021
-4,39% → Caída da produción de carne de vacún na UE (2016–2024)
O prezo da carne sobe un 32% nun ano
Neste contexto, e como consecuencia desta redución da base produtiva, os prezos da carne en canal acadan niveis históricos tras a súa recuperación desde 2021, cun incremento recente do +32% entre xaneiro de 2025 e xaneiro de 2026, ao pasar de arredor de 6,10€/kg a 8,05€/kg. Un dos elementos máis destacados do informe é a evolución dos prezos percibidos polos produtores: en apenas catro anos, o valor dun becerro tipo de 230kg pasou de arredor de 830€ nos mínimos de 2021 a uns 1.850€ na actualidade, o que supón duplicar os ingresos por animal e evidencia a intensidade das tensións no mercado.
Neste sentido, o informe identifica como un dos principais riscos estruturais a falta de remuda xeracional, agravada polas importantes barreiras de entrada ao sector. O elevado custo do gando, o incremento dos investimentos iniciais necesarios, o encarecemento dos materiais e a complexidade burocrática dificultan a incorporación de novos produtores.
Mesmo nun escenario de prezos elevados, o sector presenta unha capacidade moi limitada para aumentar a produción no curto prazo. Esta restrición vén determinada, en gran medida, polo propio ciclo produtivo do vacún de carne, xa que a incorporación de novas vacas nutrices e a súa entrada en produción require arredor de tres anos, o que impide unha resposta rápida da oferta ante o actual contexto de prezos elevados.
Factores externos, presión de custos e incerteza de futuro
A evolución recente do sector non pode entenderse sen ter en conta a acumulación de factores externos que condicionaron o seu funcionamento. A pandemia da COVID-19 provocou unha caída abrupta da demanda e un afundimento dos prezos, mentres que a guerra en Ucraína disparou os custos de produción (pensos, enerxía e insumos), acelerando o peche de explotacións. A este contexto sumáronse nos últimos anos importantes problemas sanitarios, como a lingua azul, a Enfermidade Hemorráxica Epizoótica ou a dermatose nodular contaxiosa, que limitaron a mobilidade do gando e dificultaron a recuperación produtiva.
Na actualidade, a tensión xeopolítica en Oriente Medio introduce un novo factor de risco, sinalan desde a Fundación Juana de Vega, ao incrementar a inestabilidade nos mercados internacionais da enerxía e exercer presión á alza sobre os prezos do petróleo. Este escenario está trasladándose novamente aos custos de produción do sector gandeiro, especialmente en carburantes, transporte e alimentación animal, limitando a mellora recente das marxes.
Ademais, o acordo comercial entre a Unión Europea e os países do Mercosur, actualmente en proceso de ratificación, introduce unha nova incerteza estrutural. A entrada de carne procedente de países con menores custos de produción e esixencias normativas máis laxas podería intensificar a competencia no mercado europeo, exercendo presión á baixa sobre os prezos en orixe e comprometendo a viabilidade das explotacións. Neste sentido, o informe advirte da existencia dunha asimetría regulatoria que podería xerar unha situación de competencia desigual para os produtores europeos.
Escenario complexo
En conxunto, o sector do vacún de carne en Galicia enfróntase a un escenario complexo, no que a caída da oferta coincide cunha demanda firme e cunha capacidade limitada de resposta produtiva. A continuidade do sector dependerá, en gran medida, da súa capacidade para incorporar novos produtores, superar as barreiras de entrada e adaptarse a un contexto económico, sanitario e xeopolítico cada vez máis esixente.
Neste marco, o informe da Fundación Juana de Vega subliña a necesidade de reforzar a remuda xeracional e avanzar cara a explotacións de maior dimensión, que permitan mellorar a súa viabilidade económica. Así mesmo, pon o foco na importancia estratéxica de manter a capacidade produtiva do sector en Galicia, non só desde unha perspectiva económica, senón tamén territorial, polo papel clave que estas explotacións desempeñan na xestión do territorio, na conservación das paisaxes en mosaico e na prevención de lumes, ao xestionar máis de 200.000 hectáreas de superficie agraria útil (SAU).