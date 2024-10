O sector pide á Consellería solucións ao “bloqueo administrativo” na tramitación de Plans de Mellora e Axudas de Incorporación

Un ano máis a Consellería do Medio Rural atrásase na tramitación dos Plans de Mellora e Axudas de Incorporación, unha situación que preocupa ao sector. As organizacións agrarias esixen que se adopten medidas de xeito inmediato para resolver os problemas que se están a dar e que se agudizan especialmente na provincia de Lugo, onde se producen perto da metade das solicitudes.

O Sindicato Labrego Galego fai fincapé nas consecuencias que ten o retraso dos expedientes e a publicación da resolución correspondente, co nome dos beneficiarios e os importes a percibir. “Esta situación compromete a viabilidade das granxas en cuestións esenciais, como o desenvolvemento de proxectos de obra e solicitudes de licenza asociados, podendo mesmo chegar a caducar os xa solicitados, ou á adquisición de maquinaria. No caso de ter xa un crédito para facer o proxecto, ou no de non ter acceso a financiamento, que van facer as granxas se o retraso na resolución das axudas afecta a estes prazos? Ademais, se alguén se incorpora agora pode que logo perda a opción de acceder ás axudas, xa que aínda poden quedar expedientes sen aprobar, cando o dean resolto”, asegura Brais Álvarez, responsable da Secretaría da Mocidade no SLG.

O retraso na tramitación da axuda afecta a xestións esenciais como o financiamento do proxecto, a adquisición de maquinaria ou os proxectos e licenzas de obra

“O sistema para tramitar as axudas falla, non cumpre os obxectivos, e ano a ano temos a mesma incerteza”, lamenta Brais. “Resulta inconcibible que a Consellería pretendera facer unha convocatoria desta dimensión a través do programa Melles cando este xa non foi funcional o ano pasado. De feito presentou eivas técnicas dende o inicio do seu funcionamento: erros, datos mal cargados, datas incorrectas, dificultade ou mesmo imposibilidade para modificar arquivos precargados, etc”, enumera.

Se alguén se incorpora agora pode perder as opcións de acceder ás axudas o ano que vén

“Obviamente isto crea inseguridade tanto ás persoas solicitantes como ás tramitadoras e ao funcionariado que valida os expedientes, facendo que tanto a fase de solicitude como a de tramitación se converta nun calvario para todos, agás para a conselleira, que aínda por enriba, lonxe de asumir responsabilidades, xustifica este atraso no aumento da carga de traballo, o que é como recoñecer que a Consellaría do Medio Rural non está preparada para que cada vez máis persoas se incorporen á produción de alimentos”, argumenta.

A convocatoria de axudas do vindeiro ano, en risco

“A Xunta debe notificar publicamente cando se lles van resolver os expedientes ás persoas interesadas, e non ter a centos de solicitantes na incerteza. Vai saír a convocatoria para o ano 2025 ou este mal funcionamento que é responsabilidade da Consellería do Medio Rural vai implicar que centos de persoas mozas queden o vindeiro ano sen estas axudas que son vitais para a súa incorporación?”, pregunta.

Ao igual que a Consellería de Industria contrata persoal para acelerar os expedientes dos parques eólicos, a de Medio Rural tamén podería incrementar plantilla

“Non é de recibo que se tente xustificar esta demora, así como o feito de que a convocatoria das axudas para o vindeiro ano estean neste momento comprometidas, nunha cuestión perfectamente factible para unha Consellaría como é a contratación do persoal requirido para levar adiante as súas funcións”, di. “Tendo en conta que Galiza é o territorio do Estado español con menos superficie agraria útil, debería ser obxectivo prioritario da Consellaría impulsar a actividade agraria por medio destas axudas”, argumenta Brais.