O sector gandeiro e agroalimentario, protagonista do Foro de Economía Social en Ribadeo

A Praza de Abastos de Ribadeo acollerá os vindeiros 19 e 20 de setembro o Foro de Economía Social, unha iniciativa organizada polo Concello de Ribadeo para achegar á cidadanía as oportunidades do emprendemento colectivo e fomentar o intercambio entre empresas, entidades, profesionais e persoas emprendedoras.
O encontro combinará debate, experiencias, actividades de dinamización e música, conectando os valores da economía social coa actividade comercial e a vida social do municipio.
A xornada principal celebrarase o sábado 19 de setembro, de 10:30 a 13:00 horas, cun programa centrado nos sectores agrogandeiros e no valor dos modelos empresariais baseados na cooperación, a participación e o retorno social.
A primeira mesa redonda, dedicada ao sector cárnico, permitirá compartir experiencias sobre os retos do sector, o arraigamento territorial e a capacidade do cooperativismo para xerar actividade económica e oportunidades no medio rural.
A continuación, o Foro abordará a realidade do sector lácteo nunha segunda mesa redonda. Ademais, a programación incluirá a presentación de casos reais e iniciativas vinculadas á economía social e ao desenvolvemento rural, entre elas experiencias da Fundación Edes e do propio Concello de Ribadeo.
O domingo 20 de setembro, o Foro integrarase no Mercado dos Domingos con actividades de dinamización e actuacións musicais, reforzando o vínculo entre a economía social, o comercio local e a vida cotiá de Ribadeo.
A concelleira de Comercio, Marta Saiz, destaca que a elección da Praza de Abastos responde á súa estreita relación coa actividade económica e comercial da vila. O obxectivo é converter este espazo nun punto de encontro para coñecer novas formas de producir, traballar, emprender e xerar riqueza desde unha perspectiva máis próxima, colaborativa e sostible.
O Foro de Economía Social forma parte das actuacións desenvolvidas polo Concello de Ribadeo no marco da Rede Eusumo, coa colaboración da Xunta de Galicia, o Ministerio de Traballo e Economía Social e o Servizo Público de Emprego Estatal.
As inscricións para participar no encontro xa están abertas a través da plataforma habilitada pola organización: https://eventos.medrarsolutions.com/event/foro-economia-social-61/register