O sector avícola español crea o Comité Ejecutivo de Integración

As organizacións agrarias e a patronal das empresas de polo e pavo acordan revisar os contratos de integración de granxas, así como elaborar un documento sobre as “ameazas lexislativas” que perciben na Unión Europea.

Os representantes das principais organizacións agrogandeiras nacionais, ASAJA, COAG e UPA, e AVIANZA, a asociación empresarial maioritaria do sector español da avicultura de carne, que representa a máis do 90% das compañías vinculadas ao sector da carne ave, constituíron de forma oficial o Comité Executivo de Integración.

Este comité terá como obxectivo a revisión e actualización das Bases do Contrato Tipo de Integración, que establece as principais garantías e o marco de actuación para a regulación da actividade entre as empresas produtoras (integradoras) e os seus integrados (granxas avícolas). Para ese efecto, os seus representantes formalizaron tras a reunión mantida o pasado 14 de abril de 2023 en Madrid, unha declaración conxunta.

Na devandita declaración apúntase a creación do Comité Executivo de Integracicón como instrumento para o debate e a negociación entre empresas integradoras e os granxeiros avícolas de España. Os asinantes consideran importante a unión do sector para enfrontar novos retos, tanto desde unha posición de defensa dos dereitos de todos os integrantes da cadea de valor. como de respecto cara á achega de cada un dos piares do mesmo.

Este Comité fórmase como unha voz común para fortalecer o sector, sobre todo nas zonas da “España baleirada”. Pide ter en conta os máis de 2.500 millóns de euros achegados ao PIB español e os máis de 40.000 postos de traballo directos e indirectos.

Os asinantes consideran importante a unión do sector para enfretar novos retos

A crise provocada pola COVID aparece cando en España estaba a realizarse “un dos maiores esforzos en modernización, profesionalización, capacidade de produción e de comercialización xamais realizados”. Isto colocaría ao sector avícola español no terceiro posto de produción avícola en Europa e con proxección internacional.

Con todo, desde 2020, o sector avícola español viuse “sometido a un contexto permanente de presión e asfixia” que reduciu a súa capacidade de produción e rendibilidade, e por conseguinte, a súa viabilidade económica. O aumento de prezos en materias primas, enerxía e demais insumos, ademais da inflación, levaron ao sector ao momento en que se atopa hoxe. Todo iso “nun sector que polas súas características ten ciclos moito máis curtos de produción que outros análogos, e que lle converten nun dos máis vulnerables”.

Pide ter en conta os máis de 2.500 millóns de euros achegados ao PIB español e os máis de 40.000 postos de traballo directos e indirectos

Os asinantes lembran o alto grao de resiliencia do sector e cumprir coa súa responsabilidade. É por iso que esixen corresponsabilidade aos integrantes da cadea de valor para que os produtos avícolas teñan prezos alcanzables para a maioría da poboación. Por iso pediuse á Distribución adaptar contratos de comercialización aos custos de produción. A resposta, para os asinantes, chegou tarde provocando o peche de granxas.

Aínda así, o diálogo construtivo entre as principais organizacións agrogandeiras e as compañías de integración, coa intermediación de AVIANZA, permitiu progresivos acordos de actualización dos custos, que aínda que seguían sen ser correspondidos coa Distribución, permitían actuar de forma solidaria ao sector de produción de carne avícola.

Por iso pediuse á Distribución adaptar contratos de comercialización aos custos de produción.

Lembran ademais, a aplicación de “novas ameazas”. como son as obrigacións en benestar animal. O sector considéraas excesivas e que, ademais, reducirían a capacidade produtiva das granxas e o aumento de custos. No caso de que as novas medidas se volvan “máis duras” sobre a produción avícola europea, a consecuencia máis inmediata sería a importación de carnes procedentes doutros lugares e que non cumprirán os estándares que marca a UE.

Piden ao Goberno de España que defenda o sector de carne avícola español ante as administracións supranacionais para evitar o declive e peche de explotacións en territorio nacional.