O sector apícola galego reclama medidas contra a velutina

O sector apícola galego reclama ás administracións unha resposta inmediata ante a situación que atravesa a actividade, marcada especialmente pola expansión da Vespa velutina. O Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas, a Agrupación Apícola de Galicia e outras cinco organizacións rexistraron este mércores un manifesto no edificio de San Caetano, en Santiago, baixo o lema “Polas nosas abellas, polo noso futuro e pola nosa terra! Stop Velutina e o abandono institucional!”.
Os colectivos asinantes sinalan como principais causas da crise o cambio climático, a perda de biodiversidade, o incremento dos custos de produción, as importacións de mel, a varroa e, especialmente, a invasión da velutina. Segundo explican, os ataques provocan a perda de colmeas e xeran importantes custos económicos e unha carga física e psicolóxica para as persoas apicultoras.
O manifesto reclama ás administracións —con especial referencia á Xunta, á Fegamp e ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación— máis financiamento para investigación científica pública e grupos de traballo nos que participen investigadores, apicultores e administracións. Tamén solicita axudas para compensar as perdas de colmeas e os sobrecustos derivados da actividade.
Entre as peticións figura igualmente o reforzo do selo IXP Mel de Galicia e dun etiquetado transparente para defender as producións locais fronte ás importacións, así como a creación dunha mesa permanente da apicultura galega.
As organizacións agardan unha resposta, unha xuntanza e solucións concretas no prazo de 30 días. En caso contrario, advirten de que valorarán mobilizacións. As asinantes son: Agrupación Apícola de Galicia, Asociación Apícola Abellas Nais, Asociación Casa do Mel, Asociación de Apicultura Serra da Carba, Asociación Galega de Apicultura, Asociación Provincial Lucense de Apicultores e Sindicato Labrego Galego.