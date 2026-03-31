O sector agroalimentario achega o 9 % do valor engadido bruto total da economía española e o 11,6 % do emprego

O sector agroalimentario español, que inclúe o sector primario, a industria da alimentación, bebidas e tabaco e a comercialización de produtos agroalimentarios, xerou un valor engadido bruto (VAB) de 130.808 millóns de euros en 2024, o que supón un aumento do 3,7 % en termos reais (eliminando o efecto da inflación) respecto ao ano anterior. Con esta cifra, a actividade agroalimentaria achega o 9 % do VAB total da economía española.
O destacado peso do sector tamén se observa no emprego, xa que no seu conxunto representa o 11,6 % dos ocupados totais que hai en España. En 2024 xerou 2,55 millóns de postos de traballo, o que supón un lixeiro aumento do 1 % respecto ao ano anterior.
A fase de comercialización é a que máis achega tanto ao VAB total da economía española como ao emprego, ao contribuír co 3,7 % e o 5,8 %, respectivamente. Séguelle o sector primario que xera o 2,9 % do VAB e o 3,5 % do emprego; e, por último, a industria da transformación co 2,4 % do VAB e o 2,3 %, en cada caso.
A imaxe agregada do sector agroalimentario en España destaca tamén pola súa elevada competitividade, un 19 % por enriba da media da UE-27, en termos de custos laborais por unidade de VAB. Esta maior competitividade explícase sobre todo pola elevada produtividade, que se sitúa un 14,4 % por enriba da media europea (valor engadido por ocupado). O agroalimentario español consolídase como o cuarto máis competitivo tanto na UE-27 como na eurozona.
A relevancia do sector ponse de manifesto na sexta edición do Observatorio sobre o sector agroalimentario das rexións españolas, un informe publicado e editado por Cajamar coa colaboración do Ivie, que foi dirixido polo director adxunto do instituto e catedrático da Universidade de Valencia, Joaquín Maudos, xunto á economista do instituto Jimena Salamanca. O estudo que acaba de publicarse analiza en profundidade a situación do sector agroalimentario nas diferentes comunidades autónomas.
Por comunidades autónomas, Andalucía lidera o crecemento do valor engadido do sector agroalimentario, cun aumento do 6,3 % en 2024. Esta autonomía, xunto con Cataluña e Comunitat Valenciana, concentran o 44,3 % do VAB que achega o sector á economía española.
Estas tres mesmas rexións achegan case a metade do emprego do sector agroalimentario (Andalucía, o 21,6 %; Cataluña, 14 %; e a Comunitat Valenciana, 10,3 %) e máis de dous terzos das exportacións.
O informe amosa as diferenzas de competitividade que hai entre rexións no que ao sector agroalimentario se refire. Así, nun contexto no que a competitividade do sector nacional é un 19 % superior á da UE-27, Castela-A Mancha e Aragón encabezan o ranking das rexións españolas, cun custo laboral por unidade de valor engadido un 24 % e un 21 % por debaixo da media nacional. A Comunidade de Madrid e o Principado de Asturias sitúanse no outro extremo do ranking, cun custo laboral unitario que é un 27 % e 26 % superior, respectivamente, ao de España.
O informe resalta o valor das exportacións, que seguen medrando, como un dos piares fundamentais do sector en España. As empresas agroalimentarias venderon os seus produtos no exterior por valor de 74.231 millóns de euros en 2024, o que significa un aumento do 5,9 % respecto ao ano anterior e representan o 19,3 % do total das exportacións españolas. Ademais, trátase dun crecemento impulsado principalmente polo maior volume exportado e non tanto polo prezo, como viña sucedendo en anos anteriores.
Os principais destinos das exportacións de froita española son Alemaña (28,1 %), Francia (18,0 %), Reino Unido (8,9 %), Italia (7,0 %) e Países Baixos (6,7 %). O sector cárnico vende principalmente a Francia (13,2 %), Italia (10,9 %), China (10,6 %), Portugal (9,9 %), e Xapón (7,7 %). As exportacións de legumes e hortalizas concéntranse en Alemaña (27,4 %), Francia (14,9 %), Reino Unido (14,6 %) e Países Baixos (8,2 %). En canto ao aceite, véndese sobre todo a Italia (21,7 %), Estados Unidos (14,3 %), Francia (10,6 %) e Portugal (9,7 %).
O estudo de Cajamar e o Ivie analiza tamén os datos de consumo de produtos agroalimentarios en España e as súas comunidades. Un total de 26.823 millóns de quilogramos de alimentos foron consumidos no país en 2024, unha cifra similar a 2023, o que supuxo un gasto de 83.795 millóns de euros, un 2,6 % máis que en 2023. A inflación, moito máis contida que en anos anteriores, explica esa diferenza. Andalucía (17,3 %), Cataluña (17,1 %), Madrid (12,6 %) e a Comunitat Valenciana (11,4 %) suman case o 60 % do volume de alimentos consumidos.
Para realizar ese consumo, os fogares españois destinaron o 20,2 % da súa cesta da compra á adquisición de alimentos e bebidas, 0,6 puntos porcentuais menos que en 2023. Por comunidades, os fogares de Estremadura (24,2 %) continúan sendo os que máis porcentaxe da cesta da compra destinan, mentres que os de Madrid (17,5 %) se manteñen co máis baixo.