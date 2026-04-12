O Rubio King Doc Barni, da gandería O Rubio de Santa Comba, faise co título de Vaca Gran Campiona de Galicia

O_Rubio King Doc Barni, da gandería O Rubio de Santa Comba, fíxose este sábado en Muimenta co título de mellor vaca frisona de Galicia no 34º Concurso Autonómico Fefriga 2026, que este ano celebrouse no marco da Moexmu. O animal, de terceiro parto, nado en setembro de 2021, impúxose na final a Pozosaa Krusader 9450 Xela, da gandería Casa Pozo de Lugo, un animal de 9 partos que quedou como Reserva Gran Campiona e obtivo tamén o galardón de vaca con maior produción do concurso, con 109.411 quilos de produción vitalicia.
O xuíz do concurso, o asturiano Julián Rodríguez, destacou o ubre da vaca gañadora, que competiu na seccón de vaca intermedia de 4 anos, e que lle permitiu impoñerse na final ás vacas adultas do certame. Gandería O Rubio fíxose tamén co título de Mellor Criador de Vacas de Galicia, por diante da gandería Rey de Miñotelo da Pastoriza, que foi designado Mellor Criador de Xovencas, impoñendose pola mañá na sección de xovencas con Rey 1346 Dani Negariel.
En canto ao 40º Open Frisón Moexmu 2026, a mellor vaca do concurso foi JBToullec Mir Roxo P, de SAT A Vereda de Castro de Rei, que venceu tamén na sección de vaca adulta de 5 anos, quedando como subcampiona do certame da Moexmu Tophelie de L’Orangerie, un animal de segundo parto de Finca La Asunción en copropiedade con Carro e Miguel Rial.
Os animais gañadores das distintas seccións a concurso foron os seguintes:
- Xatas de ata 8 meses: Casás SB Hulu Ainza 788 (Gandería Casás SC)
- Xatas de 9 a 11 meses: Serabel Vanguard Nambi (SC A Lagoa Serabel)
- Xatas de 12 a 14 meses: Rey 1380 Hulu Ashme (Rey de Miñotelo)
- Xata Campiona de Galicia Fefriga 2026: Rey 1380 Hulu Ashme (Rey de Miñotelo)
- Xata Subcampiona de Galicia Fefriga 2026: Serabel Vanguard Nambi (SC A Lagoa Serabel)
- Xata Campiona Moexmu 2026: Rey 1380 Hulu Ashme (Rey de Miñotelo)
- Xata Subcampiona Moexmu 2026: Casás SB Hulu Ainza 788 (Gandería Casás SC)
- Xovencas de 15 a 19 meses: Rey 1346 Dani Negariel (Rey de Miñotelo)
- Xovencas de 20 a 24 meses: Rey 1332 Haniko Sony (Rey de Miñotelo)
- Xovenca Campiona de Galicia Fefriga 2026: Rey 1346 Dani Negariel (Rey de Miñotelo)
- Xovenca Subcampiona de Galicia Fefriga 2026: Rey 1332 Haniko Sony (Rey de Miñotelo)
- Xovenca Campiona Moexmu 2026: Rey 1346 Dani Negariel (Rey de Miñotelo)
- Xovenca Subcampiona Moexmu 2026: Rey 1332 Haniko Sony (Rey de Miñotelo)
- Mellor criador de xovencas: Rey de Miñotelo
- Segundo mellor criador de xovencas: Carballeiras
- XOVENCA GRAN CAMPIONA: Rey 1346 Dani Negariel (Rey de Miñotelo)
- Vaca nova ata 28 meses: Ponderosa Dopbox Nefertiti (Rey de Miñotelo)
- Vaca nova de 29 a 36 meses: JD Ucolant (Finca La Asunción)
- Vaca nova Campiona de Galicia Fefriga 2026: Asunción Chief Nonai (Finca La Asunción)
- Vaca nova Subcampiona de Galicia Fefriga 2026: Casa-Nova Electra W.Maker 1806 (Gandería Carro SL)
- Vaca nova Campiona de Galicia Moexmu 2026: Ponderosa Dopbox Nefertiti (Rey de Miñotelo)
- Vaca nova Subcampiona de Galicia Moexmu 2026: JD Ucolant (Finca La Asunción)
- Vaca intermedia de 3 anos: Tophelie de L’Orangerie (Finca La Asunción)
- Vaca intermedia de 4 anos: Sina Vray (Ganadería O Rubio SC)
- Vaca intermedia Campiona de Galicia Fefriga 2026: O_Rubio King Doc Barni (Ganadería O Rubio SC)
- Vaca intermedia Subcampiona de Galicia Fefriga 2026: Rey 1204 Wolfgang Gary (Rey de Miñotelo)
- Vaca intermedia Campiona Moexmu 2026: Tophelie de L’Orangerie (Finca La Asunción)
- Vaca intermedia Subcampiona Moexmu 2026: Sina Vray (Ganadería O Rubio SC)
- Vaca adulta de 5 anos: JBToullec Mir Roxo P (SAT A Vereda)
- Vaca adulta de 6 anos ou máis: Parleroli (Finca La Asunción)
- Vaca adulta Campiona de Galicia Fefriga 2026: Pozosaa Krusader 9450 Xela (Casa Pozo)
- Vaca adulta Subcampiona de Galicia Fefriga 2026: Saamil Princi 3155 Ragazza (Gandería O Rubio SC)
- Vaca adulta Campiona Moexmu 2026: JBToullec Mir Roxo P (SAT A Vereda)
- Vaca adulta Subcampiona Moexmu 2026: Ponderosa Pursuit Emilluna (Rey de Miñotelo)
- Mellor criador de vacas: Gandería O Rubio SC
- Segundo mellor criador de vacas: Rey de Miñotelo
- Mellor rabaño: Gandería O Rubio SC
- Vaca de maior produción: Pozosaa Krusader 9450 Xela (Casa Pozo). Nacida o 02-04-2015, 109.411 kg producidos (9 partos)
- VACA GRAN CAMPIONA DE GALICIA FEFRIGA 2026: O_Rubio King Doc Barni (Ganadería O Rubio SC)
- Reserva Gran Campiona de Galicia Fefriga 2026: Pozosaa Krusader 9450 Xela (Casa Pozo)
- VACA GRAN CAMPIONA DE GALICIA MOXEMU 2026: JBToullec Mir Roxo P (SAT A Vereda)
- Reserva Gran Campiona de Galicia Moexmu 2026: Tophelie de L’Orangerie (Finca La Asunción)