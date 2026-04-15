O Roteiro do Viño Monterrei promove unha nova edición da Primavera de Portas Abertas

A Ruta do Viño Monterrei, coa colaboración de Turismo de Galicia, promove entre os días 8 e 10 de maio unha nova edición da Primavera de Portas Abertas. Nesta iniciativa enoturística, que tamén conta co apoio dos municipios de Oímbra e Monterrei, participarán cinco adegas da denominación, que ofrecerán visitas guiadas polas súas instalacións acompañadas dunha degustación de viño de Monterrei.
As adegas participantes na iniciativa son: Adegas Daniel Fernández, Pazo de Valdeconde, Adegas Ladairo, Triay e Vía Arxéntea. O horario de visita será o sábado ás 12.30 e 17.30 horas. Ademais, formarán parte desta xornada restaurantes asociados ao roteiro (O Segredo do Retiro e Parador de Verín-Monterrei), que contan cun menú especial maridado con viños do D.O. Monterrei cun prezo que oscila entre os 45 e 60 euros. Ademais, realizaranse ofertas especiais nos establecementos: O Retiro do Conde, Parador de Verín-Monterrei e Hotel Villa de Verín. As reservas xestiónanse directamente cos establecementos, especificando que se trata da oferta de Primavera de Puertas Abertas.
Esta iniciativa, alén das visitas guiadas e degustacións en adegas, tamén inclúe ‘Harmonía Monterrei & Conservas do mar”. O venres 8, ás 20.00 horas, no salón de actos do CPR Apostólico Mercedario de Verín. os participantes descubrirán o potencial gastronómico dos viños do D.O. Monterrei combinados coas distintas versións de conservas do mar.
Tamén haberá ‘Harmonía Monterrei & Queixos” o sábado 9, ás 20.00 horas, no salón de actos do CPR Apostólico Mercedario de Verín. Trátase dun taller de harmonías no que se verá o potencial gastronómico dos viños de Monterrei con distintos queixos emblemáticos de España.
Outra das actividades é un ‘Túnel do Viño: Añadas D.O. Monterrei’ o domingo 10, ás 12.00 horas, no salón de actos do CPR Apostólico Mercedario de Verín. Estará organizado por añadas, con informacións climáticas de cada anada, dando protagonismo ao valor do territorio e aos perfís climáticos de anadas tan diferentes como a 2024, 2023, 2022, 2021…
Finalmente, haberá o roteiro dos Lagares Rupestres, un roteiro de sendeirismo sinalizada polos lagares rupestres do municipio de Oímbra (non é necesaria a inscrición; pódese realizar de modo individual).
Doutra banda, tamén se contará co Bus do Viño. Un servizo que terá un custo de 10 euros/adulto e de 5 para nenos (de 3 a 13 anos). Este servizo contará con cinco roteiros na xornada do sábado 9 de maio, con saídas desde A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo e Ourense. Para obter información de horarios e lugares de visita en Roteiro do Viño Monterrei, alén de inscribirse ás actividades é necesario contactar ao 988 590 007 ou rutavinomonterrei@gmail.com.