O Rodo presenta aos socios da cooperativa as novas variedades de millo híbrido

A Cooperativa O Rodo convocou os seus socios para presentarlles as variedades de millo que poñerán á venda na zona. As variedades que destacaron foron aquelas que teñen potencial de rendemento, estabilidade, sanidade, stay green e elasticidade de mazorca
O Rodo pasa a ser distribuidor de KWS en exclusiva para Pontevedra e Lugo sur, e establece como obxectivo ser un potencial distribuidor para os períodos de campañas e ofrecer uns servizos a bo prezo aos seus socios. É o segundo ano que a empresa comercializa da man da cooperativa o seu millo, e faino tras os bos resultados conseguidos o pasado ano nas 150 hectáreas que traballaron.
O xerente da cooperativa, Alberto Hermida, lembrou aos gandeiros que “cando se fai unha selección, é necesario fixarse en varios parámetros e non tanto no prezo “xa que, por exemplo, 2 ou 3 puntos máis en digestibilidad, pode derivar en 300 ou 400 gramos máis de leite por vaca e día, polo que en canto se acabe o silo, o custo da bolsa xa estará máis que asimilado”.
Por parte de KWS, Paula Ramos, directora comercial en España e Portugal, subliñou que é o segundo ano que traballan no interior de Pontevedra, posto que a firma ten máis presenza na Coruña e Lugo. Por iso, “da man da Cooperativa gustaríanos expandirnos máis porque esta zona era máis descoñecida para nós, pero achegarte a áreas novas con tanta calidade dáche seguridade”.
Híbridos que se adaptan a Rodeiro
O comercial que traballará coa cooperativa, Pedro Calvo, foi o encargado de presentar as principais variedades que obteñen bos resultados en Rodeiro. Todas elas destacan por unha alta rusticidade e un bo stay green.
A primeira, de ciclo 400, o máis longo que ofrecen para a zona é o Inteligens, do que resaltou a súa rusticidade e produtividade, cun gran potencial de mazorca. Bastante resistente a enfermidades e “que mostra en analítica unha boa dixestibilidad de amidóns”.
O Hypolito, de ciclo 350, é o segundo ano que está en catálogo xa que “o probamos a campaña pasada por varias zonas e sorprendeunos”. Trátase dun híbrido cun potencial alto, moi resistente a sanidade e con bo stay green.
En ciclos curtos, ofrecen o Kidemos, moi rústico xa que se adapta moi ben a todas as zonas. Nas características ten todo alto: potencial de rendemento, estabilidade, sanidade, stay green e elasticidade de mazorca. “Leva anos en catálogo e é difícil de substituír porque é un material extremadamente versátil. Do seu mesmo ciclo, non hai case ningún que lle compita”, puntualizou o comercial.
En canto a unha variedade con excelente aptitude para silo, falou de Saverio, que tamén é o segundo ano que está en catálogo. Ten a particularidade de que o seu gran é redondo, por xenética, pero “xa foi probado aquí na zona e os resultados foron moi bos”. É de ciclo máis curto, “é dicir, para as últimas sementas”.
Outra das variedades que destacaron polo potencial para silo foi Lusitano, con flexibilidade na data de sementa e secado rápido; ideal para anticipar colleitas.
Estas variedades foron seleccionadas para Rodeiro “tras observar os resultados obtidos nas 300 bolsas vendidas para a zona”, detallou Ángel Blanco, delegado de Galicia, Asturias e Cantabria. Engadiu, que a isto hai que sumarlle os campos de ensaio que teñen en Finca Mouriscade (Lalín), onde tamén poden observar a produtividade que ofrecen para o interior de Pontevedra. “De feito, o traballo que levamos facendo alí estes tres anos e os resultados que fomos obtendo dos ensaios foron o impulso para que Ou Rodo apostase polas nosas variedades”, indicou o delegado.
Conceptos básicos de silo
A maioría da produción de millo que se obtén na zona destínase a silo, por iso, Federico Valladares, da área de Produto e Agroservice de #KW, detallou algunhas das características que se deben ter en conta para o coidado do silo. “O silo pasa por tres fases: aeróbica, fermentativa e de estabilización”. Na primeira consómese o osíxeno, empeza a xerarse a produción de calor e hai que buscar que sexa o máis curta posible, “por iso é fundamental unha boa compactación e realizar unha boa selaxe”. Logo, na fermentativa, esgótase o osíxeno, actúan as bacterias e empeza a xerarse o ácido láctico. Para rematar, na estabilización “na que xa conseguimos un bo pH e a temperatura normalízase, cobra moita importancia como nos manexamos nos días posteriores e como empezamos a consumir este millo”.
Para iso, puxo o foco na selaxe dos silos, primeiramente, e logo na apertura. “Nós sempre recomendamos ter silos altos e angostos. Alén de consumir entre 15-30 cm da cara, e aos 3 días no inverno e 2 no verán facer unha limpada da cara”, concluíu o profesional.