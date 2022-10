O revolucionario tractor T6 Methane Power arrinca a súa andaina en España

Desde fai máis de quince anos, New Holland liderou o desenvolvemento de produtos máis sostibles dentro da súa gama de produto grazas á estratexia “Clean Energy Leader”, explorando novos combustibles e sistemas de propulsión. O lanzamento a nivel comercial do novo T6.180 Methane Power, propulsado por gas natural renovable, é un fito dentro da compañía porque representa o primeiro e único tractor destas características que entra en produción a nivel mundial.

Presentación oficial

No marco do Green Gas Mobility Summit, congreso anual celebrado en Madrid o pasado 21 de setembro e no que se expoñen os últimos avances en mobilidade con alternativas máis sostibles, New Holland presentou o T6.180 Methane Power, como a súa punta de lanza dentro da mencionada estratexia “Clean Energy Leader”.

José Llopis, director de márketing de New Holland para España e Portugal, comentou as variables que na actualidade fan deste tractor unha peza clave no quebracabezas mundial dunha industria agrogandeira circular e máis respectuosa coa nosa contorna.

Cuestións como o elevado prezo dos combustibles, a contaminación procedente de grandes explotacións gandeiras, ou o cambio climático son agora mesmo de máxima actualidade e as tres poderían ter unha solución común, polo menos parcialmente.

O biometano ou gas natural renovable, pode obterse a través dos refugallos que xeran as granxas ou explotacións agrícolas. Mediante un proceso de fermentación, o gas que se extrae pode utilizarse para xerar electricidade, pero tamén para convertelo en gas natural a través dun sistema de purificación. Desta maneira atopámonos con que, unha explotación agrícola de determinadas dimensións sería capaz de producir o seu propio combustible á vez que procesa residuos que doutra maneira terían un gran poder contaminante.

Pero non só iso, ao mesmo tempo estaría a xerar unha pegada de carbono negativa. Primeiro, porque evita que o metano procedente dos excrementos escápese á atmosfera, e despois porque se ese bioGNC se usase para a frota de tractores ou vehículos de repartición, a súa utilización sitúase moi próxima onde se obtivo o combustible, aforrando unha gran cantidade de CO2 que si se xera na obtención e loxística do diésel, por exemplo.

Características únicas

O T6.180 Methane Power conta con vantaxes adicionais, como explicou Álvaro Almarza, especialista de produto de alta potencia para a zona mediterránea; durante a presentación do tractor, e que o converten en único no mundo.

Ao propulsarse por gas natural (sexa renovable ou non) o seu motor emite moitos menos contaminantes que a súa versión homóloga en diésel de Fase V (a máis limpa que existe hoxe no mercado) e cun sistema de postratamento dos gases de escape, extraordinariamente máis sinxelo. En concreto, este modelo é capaz de emitir un 98% menos de partículas (PM) ou un 62% menos de óxidos de nitróxeno (NOx) coa única presenza dun simple catalizador de tres vías. Con iso evítanse filtros de partículas e as súas rexeneracións, sistemas SCR con AdBlue ou mesmo válvulas EGR.

Todo iso coas mesmas prestacións que a súa versión equivalente diésel en canto a par e potencia, pero cunha rumorosidad moito máis baixa, o que supón unha vantaxe na utilización dentro de espazos públicos.

En canto ao apartado de autonomía, o novo T6.180 Methane Power ten capacidade suficiente para traballar varias xornadas en tarefas liviás sen encher, sempre que se instale o depósito frontal opcional, que engade 270 litros aos 190 que o tractor ten de serie. En tarefas pesadas tampouco haberá problema se o punto de subministración de GNC está preto ou, mellor aínda, se a explotación ten o seu propio punto de subministración de biometano comprimido.

Primeiras probas en España

Un nicho importante de mercado no que o T6.180 Methane Power pode ofrecer un argumento diferencial é o de contratos municipais de mantemento e limpeza, xa habituadas ao uso deste tipo de combustibles na súa frota de camións e moi interesadas en que os numerosos tractores que interveñen no mantemento de estradas ou na limpeza de praias sexan tamén medioambientalmente máis respectuosos.

Dentro desta particularidade, New Holland quixo ir da man dunha das maiores empresas a nivel nacional, FCC Medio Ambiente, empresa que facilitou ao construtor de maquinaria a oportunidade de facer probas de rendemento e autonomía nas praias de Vigo co equipo que se utiliza habitualmente.

FCC Medio Ambiente é a empresa do Grupo FCC que, desde hai máis de 120 anos, leva a cabo a prestación de servizos municipais e xestión integral de residuos, e serve a máis de 60 millóns de persoas en 5.200 municipios. Realiza unha gran variedade de actividades para os cidadáns, como xestión integral de residuos, limpeza viaria e de praias, mantemento de zonas verdes ou servizos de eficiencia enerxética, entre outros.

Os resultados foron excepcionais, conseguindo realizar os traballos de mantemento do mesmo xeito que os seus equivalentes diésel, pero cunha menor rumorosidad e uns niveis de contaminación moi inferiores. Os operarios que habitualmente traballan con estes equipos tamén encomiaron as excepcionais prestacións, que nada teñen que envexar ás versións en diésel que se utilizan hoxe en día.

En definitiva, unha interesante alternativa que coloca a New Holland como pioneiro en alternativas sostibles cunha solución xa en produción e lista para a súa comercialización en Europa.