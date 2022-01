“O queixo é un alimento valioso, característico da dieta mediterránea e, por tanto, un consumo racional é totalmente aceptable”

Os queixos son fonte de antioxidantes naturais, proteínas e micronutrientes e conteñen máis calcio que o leite. Diversos estudos científicos publicados ( The American Journal of Clinical Nutrition, The Lancet, Advances in Nutrition…) demostraron que a inxesta de queixo non afecta á saúde cardíaca e mesmo reduce as enfermidades asociadas. Con todo, os consumidores seguen sen valorar a achega nutricional que poden proporcionar os lácteos.

Así, a Interprofesional láctea (Inlac) incide en lembrar a importancia de consumir lácteos e o valor nutricional dos queixos na súa última campaña informativa. Diferentes expertos recomendan o consumo de lácteos de maneira regular, mesmo entre aquelas persoas que se propuxeron comer de forma máis sa e equilibrada ou se atopan en dietas de adelgazamento.

“Algúns tipos de queixo poden ter un valor calórico elevado, pero non é razón para tachalos da nosa alimentación”, remarca Rosa María Ortega Anta, catedrática en Nutrición e Doutora en Farmacia da Universidade Complutense de Madrid. “Ningún alimento engorda, como produto illado, o que leva a un incremento de peso é o total do consumido (e non só nun día, senón ao longo do tempo), especialmente cando se toman máis calorías das que se gastan”, concreta a especialista.

De acordo con Ortega, “o queixo é un alimento valioso, característico da dieta mediterránea e, aínda que os máis calóricos débense tomar en menor cantidade ou con menor frecuencia que os queixos frescos ou outros lácteos, un consumo racional é totalmente aceptable”, explica. A experta apunta que nas 3 racións de todos os tipos de lácteos que se deben consumir ao día, segundo marcan as principais guías de alimentación, pode ser boa idea que algunha delas sexa queixo.

Ante a preocupación por perder peso Ortega incide en que se debe elixir, con máis frecuencia, os lácteos que achegan menos calorías, aínda que, “non é necesario que optemos sempre por lácteos desgraxados. Ademais, recentes estudos atopan beneficios para a saúde e para o control de peso na graxa do leite, polo que quizais non conveña eliminar a graxa dos lácteos da nosa alimentación”, matiza.

Por que 3 lácteos ao día?

“Unha dieta equilibrada inclúe 2-3 racións de lácteos ao día en nenos e adultos e 3-4 en colectivos con necesidades adicionais, como a adolescencia, mulleres embarazadas ou en período de lactación, a idade avanzada e os deportistas”, especifica Rosa María Ortega. En concreto, unha ración de leite equivale a 200-250 mililitros (unha cunca ou vaso), mentres que a ración de iogur sitúase nos 250 gramos (2 iogures). Respecto aos queixos, a porción de semicurado ou curado recomendada rolda os 30 gramos e, a de queixo fresco chega ata os 60 gramos ao día.

Desde a Organización Interprofesional Láctea comparten que o queixo pode e debe formar parte da inxesta de polo menos “tres lácteos ao día” (leite, queixo ou iogur), que é a media que recomendan desde a Fundación española da Nutrición ( FEN).“Os lácteos achegan proteínas e hidratos de carbono, fundamentalmente en forma de lactosa, ademais de calcio, potasio, fósforo, zinc e outros minerais, así como vitamina B12 e A. Temos tesouros gastronómicos en toda España que poden ser beneficiosos para a nosa saúde”, conclúe Ignacio Elola, presidente da Interprofesional que, entre as súas diversas actividades de apoio ao sector lácteo, desenvolve unha activa campaña de divulgación e información ( Quesea) ao redor dos queixos españois.