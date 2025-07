O queixo Don Crisanto, da D.O. San Simón da Costa, premio Alimentos de España ó mellor queixo 2025

O Ministerio de Agricultura publicou hoxe no Boletín Oficial do Estado (BOE) a orde de concesión dos premios Alimentos de España aos mellores queixos 2025, un galardón que recoñece a excelencia e calidade destes produtos españois. Desde esta edición estes premios concederanse de forma anual, e non cada dous anos como acontecía ata agora.

O queixo galego Don Crisanto (D.O. San Simón da Costa) alzouse co título absoluto, ademais do da categoría de ‘queixo madurado de vaca’.

Os queixos galardoados nesta edición son:

Queixo madurado de vaca: Don Crisanto, da Denominación de Orixe Protexida (DOP) San Simón da Costa, da queixería Crisanto en Vilalba (Lugo). Este queixo obtivo a maior puntuación global entre os galardoados nas cinco modalidades, polo que recibe tamén o premio especial Alimentos de España ao mellor queixo 2025.

Queixo madurado de ovella: Valdehierro Curado, DOP Queixo Manchego, de Queixos Cristo del Prado, en Madridejos (Toledo).

Queixo madurado de cabra: Tío Resti, DOP Queixo de Murcia ao Viño, de Especialidades Lácteas, en Caravaca de la Cruz (Murcia).

Queixo madurado de mestura: Payoyo, de Queixo Payoyo, en Villaluenga del Rosario (Cádiz).

Queixo madurado con mofos ou queixo azul, outorgado ex aequo a Valfríu, DOP Cabrales, de Francisco Herrero Martínez, que pertence á queixería Valfrí de Cabrales (Asturias), e Javier Campo, DOP Picón Bejes-Tresviso, de Francisco Javier Campo Campo, en Tresviso (Cantabria).

O obxectivo deste premio é promocionar e dar visibilidade aos queixos de maior calidade e propiedades organolépticas, incentivar aos produtores a mellorar os seus procesos e posicionamento no mercado, ao tempo que se fomenta entre os consumidores o coñecemento e a valoración destes produtos.

Nesta edición participaron 135 mostras procedentes de toda España, distribuídas en cinco modalidades: queixo madurado de vaca (34 mostras), queixo madurado de ovella (39), queixo madurado de cabra (24), queixo madurado de mestura (21) e queixo madurado con mofos ou queixo azul (17).

O proceso de selección incluíu unha análise físico-química, microbiolóxica e das especies, así como unha valoración sensorial realizada por paneis de expertos catadores. Durante o proceso de valoración garantízase en todo momento a trazabilidade e o anonimato das mostras.

Este recoñecemento pon en valor o esforzo e a dedicación dos produtores queixeiros españois, e reafirma o compromiso do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación coa calidade agroalimentaria e a promoción dos produtos nacionais.

A estratexia de Alimentos de España é unha ferramenta para incentivar e promocionar a excelencia dos alimentos e bebidas nacionais. Os premiados beneficiaranse das distintas accións de promoción deseñadas polo ministerio. A gala de entrega de premios celebrarase, como vén sendo tradicional, no outono.

Os premios Alimentos de España, creados en 1987, recoñecen a empresas e produtos que destacan pola súa calidade, innovación e contribución á gastronomía española. Este recoñecemento englóbase na campaña “O país máis rico do mundo”, que reforza a marca España como potencia alimentaria e gastronómica de calidade.