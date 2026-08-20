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O programa Cultiva 2026 abre prazo de solicitude para estancias agrarias en explotacións

A mocidade profesional do sector poderá solicitar ata o 15 de setembro unha das 300 estancias formativas en explotacións de todo o Estado, con gastos de aloxamento, manutención e transporte cubertos

Campo Galego
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O programa Cultiva 2026 abre prazo de solicitude para estancias agrarias en explotacións

O Ministerio de Agricultura abriu o prazo de solicitudes para participar no programa Cultiva 2026, unha iniciativa de formación práctica para as novas xeracións do sector. As solicitudes poderán presentarse ata o 15 de setembro, incluído, a través da sede electrónica do Ministerio, mentres que as estancias comezarán a partir de xaneiro de 2027.

Nesta convocatoria están dispoñibles 300 explotacións modelo distribuídas por todas as comunidades autónomas. O catálogo permite seleccionar as opcións segundo o territorio, as datas e o tipo de produción agraria. As persoas participantes poden escoller explotacións con producións iguais ou diferentes ás súas, sen importar o sector, e situadas en calquera punto do territorio nacional.

O programa cobre os gastos de aloxamento, manutención e transporte durante a participación e conta este ano cunha dotación orzamentaria inicial de 1,2 millóns de euros, ampliable. Ademais, os participantes dispoñen dunha compensación polos gastos de substitución para a atención e xestión das súas explotacións.

As estancias están dirixidas a titulares de explotación de ata 40 anos e tamén a profesionais de 41 ou máis que se instalaran no sector nos últimos cinco anos. Terán prioridade as mulleres, as persoas incorporadas máis recentemente e aquelas que non participasen en edicións anteriores.

As explotacións de acollida destacan pola súa innovación, medios produtivos, modelo de negocio e características sociais, ambientais e climáticas. As estancias son organizadas polas entidades colaboradoras do programa.

Na organización participan Asaja, Asoporcel, Cooperativas Agro-alimentarias de España, COAG, Fundación San Isidro Micas, UPA e Unión de Uniones de Agricultores e Ganaderos, entidades colaboradoras responsables das estancias deste programa.

Cultiva iniciou a súa andaina como proxecto piloto en 2020, con 13 participantes en oito comunidades autónomas. Desde entón, a participación medrou ata os 363 participantes na convocatoria de 2026, aínda en execución. A presenza feminina oscilou entre o 18 % e case o 30 % nas últimas edicións.

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