“O principal problema para o sector da pataca hoxe é a climatoloxía”

Visitamos a Abel Sotelo Castillo, un novo agricultor de Piñeira Seca, no concello ourensán de Xinzo de Limia, para falar da súa explotación e da agricultura nesta comarca. O seu pai é o fundador da empresa Patatas Guays, un exemplo de valorización da pataca por parte dos propios produtores.
A túa familia ten unha longa vinculación coa agricultura na Limia. Podes contarnos un pouco de onde veñen as túas raíces labregas e como foi a historia desta explotación.
A miña familia, desde que recorda o meu avó, que é o persoa maior que queda, di que recorda toda a vida e os seus antepasados que sempre se dedicaron á agricultura. Despois meu pai decidiu montar unha empresa de patacas fritas para poder seguir o produto de principio a fin e ter a súa propia marca e suministrarse a si mesmo. Decidiu extender esta explotación para así darlle valor ao produto de aquí da comarca da Limia, que é a pataca.
Cando decidiches incorporarte e que te levou a tomar esa decisión?
Pois eu decidín incorporarme fai dous anos no 2024 porque pasei toda a vida ao lado do meu pai acompañando nas labores agrícolas e axudándolle sempre que puiden. E foi unha cousa que sempre me gustou. Entonces ao acabar os estudos decidín incorporarme na agricultura.
Previamente cómo foi o teu proceso de formación?
Ao acabar a ESO, pois xa decidín botarme a traballar ao campo.
Que valoración fas do proceso de incorporación e en que decidiches invertir as axudas.
Pois o proceso de incorporación si que é un pouco complexo máis que nada, porque non hai acompañamento co tema da burocracia que hai hoxe en día, que é moita, polo resto, pois bastante ben. E as axudas decidín invertilas aquí na explotación.
Como foi o proceso de comercialización? A quen lle vendedes e como foron os prezos nos últimos anos?
O meu pai ten unha fábrica de patacas fritas, entón todo o produto da nosa empresa agrícola vai para a nosa fábrica.
Que aspectos consideras que se poderían mellorar no que son os contratos da pataca?
Sabemos como está o mercado, porque nós tamén vendemos algunhas patacas para outras fábricas. O prezo hai uns anos foi unha pasada, pero desde dous anos atrás, mal. Pero tampouco nos podemos queixar.
Como se presenta esta campaña, tanto no que ten rendemento do cultivo cos problemas de vagas de calor como no que son os prezos do mercado.
Eu creo que vai ser unha campaña boa. Non vai ser das mellores, pero vai ser unha campaña boa en comparación cos anos que acabamos de pasar.
Non vai ser das mellores, pero vai ser unha campaña boa
Con cantas hectáreas e variedades traballas?
Pois nós na explotación traballamos unhas 70 hectáreas, son principalmente alugadas e traballamos con pataca e cereal. De pataca estamos probando variedades novas para ver alternativas. Aquí as títipas son Kennebec e Agria e agora estamos introducindo a Babylon para probar que tal nos vai. De cereal, principalmente trigo e cebada, traballamos coas variedades sacramento e macareno.
Realizades vós as vosas tarefas agrícolas? como é o voso parque de maquinaria?
Realizámolas todas nós e temos a maquinaria especializada para cada labor. Temos cribas, gradas e renovadores, remolques, abonadoras, pulverizadores. Contammos tammén con sementadoras tanto de cereal como de pataca., unha fresadora e claro, o máis importante, que son os tractores, temos cinco.
En canto ao regadío, como valoras a mellora desta infraestrutura na Limia nos últimos anos e as actuacións que están previstas.
Se o regadío chega a funcionar ben, que esperemos todos que así sexa, pois sería un gran avance, un descanso para os agricultores e eu creo que sería o mellor.
Están agora está implementando nesta zona un sistema de regadío por bombas que traspasan a auga cara a unha balsa e despois tamén cara unhas casetas. Así, oagricultores xa non teriamos que usar motores. Non habería que estar pendente de botar gasoil. Din que estará para o ano que ven, esperemos que así sexa.
Se o regadío chega a funcionar ben sería un gran avance
E no que é a rotación de cultivos é máis a pataca que outros cultivos están presentes na vosa explotación?
Para a rotación de cultivos da pataca temos cereal e algunha vez botamos leguminosa e outras plantas mellorantes para facer a rotación do cultivo e darlle á terra o mellor subministro posible.
Que laboreo facedes, como traballades a terra?
Primeiro dámoslle as voltas necesarias co arado de vertedera, co chisel, co rotavator. Preparámola ben e, unha vez ben preparada e lista a terra, sementamos. E despois, claro, o que vaia necesitando… Un control de pragas e funxicidas ou insecticidas e herbicidas, pero sempre co control de seguridade. Usamos abono químico e tamén abono de polo.
Como vos está afectando a declaración da Limia como zona vulnerable a nitratos?
Pois de momento non temos ningunha restricción con este tema. Imaxino que unha vez que entre en vigor cambiará algunha cousa pero de momento nada. Iso afectaralle máis aos que usan cisternas de xurro de porco e tal. Nós non imos ter moito problema ademais sempre hai alternativas ao abono químico.
E no que é o caderno de abonado, como vos afecta?
Do caderno de abonado sempre hai que estar pendentes e hai moito que facer, pero vaise facendo. Se vas levando ao día non hai problema e como dixen non nos afectará moito.
Cal dirías que son os principais problemas no teu caso e no sector da pataca na Limia?
O principal problema para o sector da pataca hoxe é a climatoloxía porque non sabes como vai vir e últimamente está habendo moitos cambios. Non sabes o que vai pasar, cando podes sementar… Este ano ainda sementamos bastante en tempo, pero levabamos dous anos sementando moi tarde e collendo moi tarde. Entón sempre hai algún que outro problema na conservación e na crianza da pataca.
Cal dirías que son as principais fortalezas ou ventaxas de estar aquí.
Pois eu considero que temos a mellor terra de Europa para o cultivo da pataca, ademais de que non hai demasiado minifundio nesta comarca.
Temos a mellor terra de Europa para o cultivo da pataca
Como ves o uso das novas tecnoloxías? No voso caso como as aplicadas?
É un gran avance e aforra moito en quilos que se gastan á hora de sementar de abonar e combustible, porque iso é algo preciso que sempre vai ir por onde ten que ir xusto e vai gastar o necesario. Nós utilizamos autoguiado para os tractores. O que fai é marcar o perímetro da finca e vai creando unhas liñas conforme o ancho do apeiro que vaias usar e vaiche por onde ten que ir e despois só tes que dar a volta. Tes que ir pendiente sempre do labor mirando a máquina pero o principal traballo o fai el da maneira máis precisa posible. Xa levamos 4 anos.
Que perspectivas de futuro tes co teu proxecto.
Pois eu, a perspectiva que teño co proxecto é seguir sumando e ir crecendo pouco a pouco e poder seguir vivindo desto toda a miña vida.
E como ves o futuro do teu sector.
Pois o futuro do sector non o vexo moi claro porque cada vez hai menos xente que se queira dedicar a isto e hai menos axuda para este sector. Entón é un pouco impredecible o que poida pasar.
Algunha cousa que quieras engadir?
Gústame vivir nunha zona rural, para min é o mellor que pode haber, vivir no rural e traballar ao aire libre, pois é unha vantaxe moi grande estar lonxe da contaminación das cidades.