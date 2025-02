O primeiro sistema de estabulación libre que permite ás vacas adoptar posicións corporais naturais gaña o concurso GanAgro Innova 2025

O cubículo Dreamstall, primeiro sistema de estabulación libre do mercado que permite ás vacas adoptar posicións corporais naturais tanto tombadas como de pé, resultou gañador no concurso GandAgro Innova 2025, no cal se recoñecen as innovacións destinadas a optimizar os recursos agrogandeiros. Este celebrouse hoxe no marco da V Feira Profesional de Maquinaria, Agricultura e Gandería, Abanca Cimag-GandAgro 2025, a cal ten lugar ata o sábado no recinto Feira Internacional de Galicia ABANCA.

Este cubículo, presentado pola empresa Animalvit, conta cun deseño innovador, unhas medidas que respectan o tamaño e os movementos dos animais e uns materiais que facilitan a colocación das vacas no cubículo nun ambiente confortable, conseguindo máis horas de descanso e sen estrés. Unha das súas características únicas é a ausencia da barra educadora dos separadores verticais.

Ademais, no concurso concedéronse tres menciones. Unha delas foi para o robot de muxido Gemini Up Dobre Box, de Boumatic/Frior. Trátase dun robot de muxido compacto equipado con dous boxes paralelos e un brazo robotizado que muxe dúas vacas simultaneamente entre as patas traseiras, sendo o único do mercado que fai unha colocación das pezoneras dende atrás.

Outra das mencións foi para un chan prefabricado de formigón para salas de muxido gandeiro, de Prefabricados Faro, primeira empresa en desenvolver este sistema de chan en Europa. Consta dunha peza totalmente en formigón para fosos de muxido con dobre inclinación a ambos os dous lados para facilitar unha correcta postura da persoa que muxe, podéndose adaptar os pasantes para as instalacións segundo o fabricante do sistema de muxido.

Unha terceira mención foi para o exoesqueleto Hapo Front, un exoesqueleto lixeiro deseñado para aliviar os membros superiores, os ombreiros e os cóbados dos traballadores do campo, ademais de previr enfermidades musculoesqueléticas comúns no traballo agrícola. O seu deseño lixeiro e asistencia pasiva mellora a saúde e o benestar do traballador sen limitar a súa mobilidade. Foi presentado ao concurso pola empresa Noroestebio.

Estas propostas foron xulgadas por sete expertos que representaron á Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, a Axencia Galega de Innovación (GAIN), o Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, Escola Politécnica Superior de Lugo (Universidade de Santiago de Compostela), Centros de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo e Sergude e Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo.

Os galardóns foron entregados esta tarde polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Xunta de Galicia, José Balseiros; o xefe territorial da Consellería do Medio Rural en Pontevedra, Antonio Crespo; o director da Feira Internacional de Galicia ABANCA, Ricardo Durán, e membros do xurado do concurso.

Concursos de innovación

Ademais deste concurso, no cal participaron 20 propostas presentadas por dezaseis empresas, Abanca Cimag-GandAgro celebrou hoxe outro certame centrado na innovación, o Máquinas Destacadas Cimag 2025, dirixido a premiar as novidades tecnolóxicas en maquinaria destacadas polos seus avances en deseño, prestacións e calidade de traballo. Nel foron destacadas 12 propostas.

Ambos os concursos, aos cales concorreron un total de 36 propostas (dúas delas comúns a ambos os certames) presentadas por 27 empresas expositoras, son unha mostra da aposta de Abanca Cimag-GandAgro 2025 por potenciar a innovación no sector agropecuario.