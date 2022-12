O prezo medio dos viños Rías Baixas no mercado exterior medra un 13,6%, ata superar os 6,4 euros

As exportacións das adegas acollidas á Denominación de Orixe Rías Baixas durante a campaña 2021/2022 (desde o 31 de agosto de 2021 ao 1 de setembro de 2022) destacan polo seu incremento en valor, cun aumento do 13,13%, mentres que en volume mantéñense. Unhas vendas que en botellas representan 12.302.942 unidades, repartidas en máis de 70 países.

Cunha facturación histórica de 59.108.083€ e un volume de 9.227.207 litros, os viños Rías Baixas seguen a tendencia do viño español nos mercados exteriores, que acadou cifras récord en canto a valor na última campaña.

O prezo medio do litro vendido de Rías Baixas revalorizouse e situouse por enriba da media nacional, chegando aos 6,41 €, cunha subida de 0,77€, un 13,65% máis respecto á pasada campaña. Das máis de 179 adegas que integran esta denominación, unha maioría, concretamente 108, apostan pola exportación.

Case un terzo do viño véndese en EEUU

Cabe destacar o comportamento de mercados como Estados Unidos, que se achega ao limiar dos 3 millóns de litros exportados (+9,04%) e cun crecemento en valor do 23,71%. Continuando no continente americano, México incrementa as súas exportacións de Rías Baixas tanto en volume (+77,13%) como en valor (+84,61%).

Nos 10 primeiros postos da clasificación mantéñense os mesmos países que a campaña pasada, agás Rusia, que deixa o seu lugar a Bélxica

Xa en Europa, pódense citar algúns países como Bélxica, con crecementos do 77,13% en volume e do 84,61% en valor, e tamén Irlanda con +23,56% e +32,51%, respectivamente. Aínda non están dentro do top-ten pero destacan pola súa tendencia á alza e boas cifras, Noruega e Suíza, xunto con outros países como República Dominicana e Xapón.