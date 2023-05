O prezo do eucalipto baixa pola caída do mercado de pasta de papel

A cotización da pasta de papel reduciuse nuns 200 dólares no primeiro trimestre do ano e segue a tendencia descendente. Os stocks de pasta das fábricas en Europa aumentan en máis dun 30% desde decembro

As industrias da celulosa están a aplicar baixadas de ata 4 euros nos prezos do eucalipto en monte, segundo os datos que manexan propietarios forestais e empresas de corta de madeira. Ence, a pasteira de referencia en Galicia, baixou 2 euros o prezo do eucalipto globulus e 4 o do nitens, en tanto Navigator baixou 3 euros. O resto de fábricas compradoras, como Altri ou Torras Papel, están igualmente a baixar tanto prezos como demanda de madeira.

A cuestión de fondo é que o mercado de pasta de papel tocou teito en decembro e desde aquela entrou en caída libre. Se a pasta de papel de fibra curta de eucalipto cotizaba en decembro en Europa a uns 1.380 dólares / tonelada, a finais de marzo xa baixara 200 dólares e no último mes seguiu costa abaixo.

Con todo, a pasta de papel aguanta aínda en niveis altos de prezos, pois cómpre lembrar que, segundo as tarifas vixentes de Ence, a prima de ata 3 euros / tonelada de eucalipto que paga Ence en función do prezo da pasta de papel só se comeza a reducir cando a cotización da pasta baixa dos 900 euros / tonelada (992 dólares).

O problema é que a evolución á baixa dos prezos vén acompañada dunha forte caída da demanda. Os stocks das fábricas aumentaron no primeiro trimestre do ano nun 30% en Europa, pois o ano pechouse con 1,3 millóns de toneladas de pasta en stock e a finais de marzo xa se pasaba dos 1,7 millóns de toneladas, a cifra máis alta dos últimos anos. En España, en calquera caso, o aumento dos stocks foi mínimo, pois igual que en decembro, os stocks estaban a finais de marzo lixeiramente por riba das 100.000 toneladas de pasta, segundo os datos dos fabricantes.

A caída da demanda afecta en especial ó papel de impresión e escrita, en tanto o sector tissue, o principal mercado de Ence, amosa debilidade pero está menos afectado, segundo os analistas internacionais do sector.

A perspectiva no sector é a dun mal segundo trimestre para a pasta de papel, á espera de ver como evolucionan as cousas na segunda metade do ano. Nestes momentos, a demanda internacional mantense baixa, pois grandes compradores, como China, están á espera de baixadas maiores de prezos para acometer compras.

Prezos en monte

Así as cousas, a Asociación Forestal de Galicia calcula na actualidade uns prezos medios para o eucalipto globulus duns 30-35 euros, falando de madeira en pé, sen Ive, sen pelar e certificada. En función dos accesos da parcela e do tamaño do lote, o prezo pode ser mesmo un pouco superior, en caso de grandes volumes, ou baixar desas cifras, no caso de pequenas parcelas.

A tarifa de Ence desde o 2021 sitúa o prezo do eucalipto nitens 6 euros por abaixo, se ben en monte, en función do momento de mercado, existían variacións nos prezos. Coa baixada de 4 euros que aplicou agora Ence para o nitens, o diferencial co globulus poderíase ir ata os 8 euros.

Valoracións no sector

Desde as empresas de corta de madeira entenden como comprensible as baixadas de prezo que están a aplicar as pasteiras. “Baixou o prezo da celulosa, aumentaron os custos de fabricación e é lóxica esta situación. De tódolos xeitos, estamos falando de baixadas de prezo que en pequenas parcelas o propietario vainas notar pouco, polo que a perspectiva é a de manter o nivel de cortas actual”, valora Luis Díaz, de Forestal Díaz Casariego, na Mariña lucense.

Noutra firma do sector, Forestal Cando, de Ferrolterra, lembran que a última década do sector “foi impresionante”, polo que vén lóxico o actual ciclo de baixada: “Viñemos de anos moi bos, eu canseime de dicirlle ós propietarios que aproveitaran para vender a madeira porque eses prezos en monte non eran normais, nin en piñeiro nin en eucalipto”, sinala Rubén Pena

De cara ó segundo semestre do ano, Rubén observa a situación con preocupación: “Penso que antes de que remate o verán teremos cupos de entrega nas fábricas. Ence xa nos está limitando a entrada de nitens, se ben de globulus podemos mandar todo o que queiramos” -explica-. “Hai fábricas como Torraspapel (Zaragoza), que está tamén limitando as compras, pois co que baixou a pasta de papel, prefire mercarlle a pasta directamente a outras pasteiras e pasar a elaborar directamente o produto final”, apunta.

Similar opinión expresa Óscar Piñón, un madeirista de Ortigueira que pronostica tamén posibles restriccións na compra de madeira das fábricas de cara ó verán. “Polo de agora as cortas seguen con normalidade, pero se hai unha restricción na entrada de madeira das fábricas, si que se poderían frear”, sinala.