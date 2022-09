O prezo dos lácteos segue marcando récords en setembro

A escala das cotizacións dos produtos lácteos (leite en po, manteiga e en menor medida queixo) nos mercados internacionais parece que aínda non tocou teito e marca en setembro récords históricos.

Así se desprende do último informe, con datos desta semana, do Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea, o organismo dependente da Comisión de Agricultura da UE, que analiza a evolución dos prezos tanto na Unión como a nivel internacional.

En concreto, as cotizacións na Unión Europea nesta semana subiron na manteiga un 0,4%, e o quilo xa está nos 7,23 euros. No caso do leite en pó enteiro a suba foi do 0,8% (4,91 euros o quilo) e do 0,6% no desnatado (3,72 euros o quilo). A suba do queixo aínda foi maior: o cheddar encareceuse un 2% e xa está nos 4,81 euros o quilo nos mercados maioristas.

Se se analizan a evolución destas cotizacións, son as máis elevadas dende que hai rexistros, especialmente no caso da manteiga que máis que duplicou o seu prezo nos últimos doce meses en relación á media dos últimos dez anos:

Nos outros tres principais países exportadores de lácteos (Estados Unidos, Nova Zelandia e Austria) a suba das cotizacións dos produtos lácteos aínda foi maior, tal e como se reflicte na seguinte gráfica:

En canto ao Global Dairy Trade, a poxa de lácteos organizada cada dúas semanas pola cooperativa neozelandesa Fonterra, os datos publicados esta semana tamén son en xeral positivos: subas do 3,7 % nas cotizacións do leite en po enteiro, o seu principal derivado lácteo; e do 2,1% no queixo cheedar, o segundo produto que máis exporta a cooperativa. Pola contra, houbo unha lixeira baixada do 0,2% no prezo da manteiga e do 0,7% no leite en po desnatado.

Caída da producción de leite no primeiro semestre

Esta alza de prezos dos produtos lácteos explícase, en parte, pola caída da produción nos principais países exportadores a causa da seca e do importante encarecemento da alimentación animal.

Así, na Unión Europea entre xaneiro e xullo houbo un 0,5% menos de entregas de leite con respecto ao mesmo período de 2021; en Nova Zelandia a caída foi do 3,2%; en Australia do 7,9%, e en Estados Unidos as entregas de leite por parte dos gandeiros baixaron un 0,6 no primeiro semestre.