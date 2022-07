O prezo dos fertilizantes disparouse para os agricultores un 85% no último ano e a cebada para o gando un 54%

O prezo dos comida para a poboación disparouse de media no último ano, pero fíxoo bastante menos que a subida que están a ter que soportar agricultores e gandeiros para producir alimentos. Sirva como exemplo que mentres que a comida encareceuse de media un 12% na Unión Europea e un 23% a nivel internacional, con todo o prezo dos fertilizantes para os agricultores subiu un 85% e o da cebada para alimentación animal encareceuse nun 54%.

Así se reflicte no informe publicado o pasado venres pola Comisión Europea no que se analiza a evolución do prezo dos alimentos e dos insumos agrarios tanto na Unión Europea como no resto do mundo.

Os prezos dos alimentos alcanzaron a comezos deste 2022 niveis récord desde que hai rexistros, pero a boa nova é que os últimos datos do mes de xuño apuntan a un descenso progresivo das cotizacións.

En concreto, o prezo medio na Unión Europea do trigo brando foi de 388 euros tonelada o pasado mes e de 518 para o trigo duro, un 84 e un 90% máis que hai un ano. A cebada cotízase a unha media de 347 euros a tonelada, o que supón un incremento interanual do 65%, mentres que o millo é o cereal que máis moderou a súa subida: está nos 337 euros a tonelada, un 23% máis que hai un ano. Con respecto a maio, houbo baixadas en todos os cereais, excepto no trigo duro.

A nivel internacional houbo importantes subas tamén pero menores que na Unión Europea, máis dependente das importacións de cereais tanto para a súa cabana gandeira como para consumo humano.

Con respecto aos derivados lácteos, seguen en prezos de marca na Unión Europea, con incrementos mesmo no mes de xuño, mentres que a nivel global empeza a notarse unha tendencia á baixa.

O produto que máis subiu é a manteiga, que se cotiza a 7,2 euros o quilo, un 77% máis que hai un ano.

En canto ao prezo de venda da carne, subiu pero moito menos que a alimentación dos animais: Así a carne de tenreira e de polo encareceuse no último ano na Unión Europa un 26%, cun prezo en orixe de 4,9 e de 2,6 euros o quilo, respectivamente. A carne de porco foi a que menos subiu en orixe: Un 15,3%, pagándose a unha media de 1,88 euros o quilo.

Polo que respecta aos fertilizantes e ao gasóleo, téñense encaredido de media un 82 e un 85%, respectivamente, no último ano. Chama especialmente a atención a suba do fosfato de roca, que se encareceu un 130%, do potasio, que o fixo nun 177% e a subida dun 75% no prezo da urea.

Porén, a subida dos alimentos para os consumidores minorouse. Así, segundo os datos da Comisión Europea, a comida encareceuse de media no último ano un 12% na UE e un 23% a nivel internacional, segundo os datos tanto da FAO como do Banco Mundial: