O prezo da manteiga bate récords en Europa mentres que está á baixa en Estados Unidos e Nova Zelanda

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea ven de publicar as últimas cotizacións dos produtos lácteos así como do leite en orixe, destacando unha situación xeral de subas tanto no campo como nos mercados de produtos industriais na Unión Europea. De feito, a manteiga, segue batendo récords, e xa se paga a 7,68 euros o quilo, unha situación que contrasta coa tendencia á baixa tanto en Estados Unidos como en Nova Zelandia.

En canto ás cotizacións desta primeira semana de outubro na Unión Europea son as seguintes:

-Manteiga: 768 €/100 kg, +1,8 % nas últimas catro semanas. É o prezo máis alto da serie histórica.

-Leite desnatado en po (SMP) 256 €/100 kg, +0,8 % ,,

-Leite enteiro en po (WMP): 429 €/100 kg, + 1,5 % ,,

-Queixo cheddar: 397 € /100 kg +0,6% nas últimas catro semanas

O prezo do leite spot en Italia quedou esta semana nos 0,65 euros o litro, cunha leve baixada respeto á semanda pasada.

Prezo récord da manteiga

En canto ás cotizacións nos principais países exportadores, como se observa na seguinte táboa, o prezo da manteiga en Europa está moi por riba do de Nova Zelandia ou de Estados Unidos, arredor de 2 euros máis por kilo, polo que a previsión é que nas próximas semanas vaia caendo para adecuarse á situación do mercado internacional.

A día de hoxe, a Unión Europea só é máis competitiva no queixo, mentres que Estados Unidos ten os menores prezos da manteiga e Nova Zelandia no leite en po.

Poxa de Fonterra

Por último, a poxa desta semana da cooperativa neozelandesa Fonterra rematou cunha suba do 1,2%. En concreto, caeu a cotización da manteiga e do leite desnatado en po, mentres que subiu o leite enteiro en po e o queixo.