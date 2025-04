O prazo de presentación da solicitude da PAC ampliarase ata o 15 de maio

A Consellería do Medio Rural asegura que se ampliará o prazo da solicitude única da campaña 2025 da Política Agraria Común (PAC) ata o 15 de maio, un trámite que inicialmente remataría o 30 de abril.

En concreto, e en respostas a unha solicitude dunha organización agraria, dende Medio Rural sinalan que “a Consellería acaba de anunciar que se ampliará o prazo da solicitude única da campaña 2025 ata o 15 de maio”.

“Porén, -engaden- cómpre sinalar que o ritmo de rexistro de solictudes está sendo algo lento e convén ter en conta que esta é a ampliación máxima que o RD 1048/2022 lle permite facer ás Comunidades Autónomas. É dicir, se o FEGA, tal e como ven dicindo, non amplía o prazo, non haberá posibilidade de abrir solicitudes novas sen penalización mais aló do 15 de maio”.

Na mesma comunicación, dende Medio Rural informan de que “mantense o prazo de modificación ata o 31 de maio e as solicitudes que se abran neste prazo de modificación levarán consigo unha penalización do 1% por cada día hábil en que se sobrepase o 15 de maio, tal e como establece o artigo 108 do RD 1048/2022”.