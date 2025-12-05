O potencial da madeira de frondosas exhíbese en Pontevedra na exposición “ForestED – Do bosque á edificación”

A exposición “Do bosque á edificación”, enmárcase no proxecto de investigación ForestED que desenvolven o Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), o Centro de Ciencia e Tecnoloxía Forestal de Cataluña (CTFC), a Asociación Forestal de Galicia (AFG) e o Consorci Forestal de Catalunya (CFC). O proxecto está financiado pola Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no marco da convocatoria competitiva de 2022.
– 1 ao 16 de novembro, MUHBA Oliva Artès de Barcelona,
– 21 ao 30 de novembro, Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
– 10 ao 31 de decembro, Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra
Coincidindo coa inauguración, celebrarase unha xornada científico-técnica na que intervirán arquitectos e enxeñeiros forestais de Galicia e Cataluña.
ForestED conta co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no marco do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.
A exposición “ForestED – Do bosque á edificación”, é unha das actividades programadas dentro dun proxecto de investigación que explora o potencial transformador da xestión forestal sostible para impulsar unha nova cultura material na arquitectura.
A iniciativa investiga como diversas especies de madeira locais, habitualmente fóra dos circuítos industriais da construción, poden adquirir novos usos estruturais e arquitectónicos a través da análise científica, a innovación tecnolóxica e o deseño. O obxectivo é fomentar a biodiversidade forestal, activar a economía rural e contribuír á descarbonización do sector da edificación.
O proxecto está dirixido por Vicente Guallart, fundador do IAAC, e Daniel Ibáñez, director do IAAC, e contou coa participación de equipos multidisciplinares de arquitectos, enxeñeiros forestais e deseñadores de Galicia e Cataluña.
“Estamos moi contentos co resultado do proxecto, que fomentou a colaboración entre expertos de Galicia e Cataluña, pero que pode estenderse a outros lugares de España. Se se usa madeira para a edificación, podemos abordar varios retos ao mesmo tempo: descarbonizar o sector da construción, protexer a natureza dos incendios, recuperar poboación na España baleira e fomentar a biodiversidade dos bosques”, afirma Vicente Guallart.