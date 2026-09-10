O porco celta desprega no último ano toda a súa versatilidade gastronómica

O remate de 2025 e o que vai de 2026 están a confirmar as enormes posibilidades gastronómicas que ofrece o porco celta. A xeografía galega acolleu numerosos eventos nos que a carne da especie autóctona porcina foi o elemento central. Facemos un repaso por parte desas actividades.
Friol
O concello de Friol acolleu a sétima edición da Festa do Porco Celta. A principal tarefa dos organizadores foi conseguir o mellor produto posible para as degustacións. A festa tiña por obxectivo que a xente coñecera e valorara o porco celta. Tentouse crear un ambiente agradable para que fose unha experiencia gratificante para os visitantes. E mesturouse a troula coa mellor gastronomía.
Daquela o programa de actos contou cunha demostración de corte de xamón e degustación de embutidos de porco celta, seguida da presentación dun cocido elaborado con carne da raza porcina autóctona que foi moi valorado polo público que se inscribiu, 250 persoas.
En Friol conseguiuse mesturar un ambiente festivo e musical coa degustación e coñecemento do mellor do porco celta
Durante a sesión vermú servíronse embutidos e xamón e o público desfrutara ao mesmo tempo da música e da carne de porco celta. Quen aínda non a probara, comprobou que se trata dun alimento moi diferente do que se elabora con porcos convencionais. Os métodos artesanais cos que se traballa marcaron a diferencia nun evento que incorporou o xa famoso “tardeo”.
Esta sétima edición consolidou definitivamente unha festa atractiva para todas as idades e que contou co apoio para a organización do Concello de Friol, Artesanía Alimentaria e a Xunta de Galicia. Ademais, tanto as sobremesas como o pan e o queixo que se serviron eran elaborados en Friol, o que demostrou a adaptación do porco celta a esoutros produtos.
Sarria
Previamente tivo lugar a 18º edición da Festa do Cocido do Porco Celta, tamén organizada coa colaboración de Asoporcel. O evento, patrocinado pola Xunta de Galicia e a Vicepresidencia da Deputación de Lugo, celebrouse no campo da feira e o ex xogador de baloncesto, Fernando Romay, exerceu de pregoeiro.
Coa intención de renovar a imaxe da festa, editouse un cartel do deseñador de Sarria Borja Doel no que se loubaba a calidade e características desta raza porcina e as súas posibilidades culinarias. Paralelamente, o 1 de febreiro celebráronse na vila xornadas gastronómicas con menús especiais de ovos con chourizo de porco celta e caldo galego en diferentes locais hostaleiros.
O cocido de Sarria completouse cunha xornada dedicada aos ovos con chourizo de porco celta
Os organizadores sinalan que a receita do cocido inclúe produtos cárnicos tradicionais de toda Galicia e outros máis específicos da comarca. Dende a organización salientaron a presenza, cada ano maior, de xente nova neste evento no que tamén colabora activamente Asoporcel.
Na web da organización indícase que “o cocido de porco celta é unha xoia culinaria que recolle a esencia de Galicia e especialmente da Comarca de Sarria. Trátase dun prato ancestral que combina diversas partes do porco con produtos locais como grelos, patacas e garavanzos, nun ritual que perdura ao longo de xeracións, simbolizando a autosuficiencia e o respecto pola terra.”
Así, na elaboración do cocido en Sarria empregáronse lacón galego curado, soá, cachola, costela afumada, botelo chourizo celta tradicional da zona, unto curado, e androllas elaboradas co toque artesanal sarrián.
Elviña
O Mercado de Elviña, na cidade da Coruña, foi outro dos lugares que apostaron polo porco celta como eixe dun dos seus eventos. Ademais de degustacións e demostracións gastronómicas, os asistentes puideron coñecer o traballo tradcional dos criadores que explica en boa medida a calidade que acadan os produtos cárnicos. Ademais de concienciarse da importancia de traballar con métodos sustentables, algo que cada vez premia máis o consumidor.
Da man dos cociñeiros Pablo Vila e Alejandro Méndez, do grupo de profesionais Cociñeiros Lugo, e de Javi Freijeiro, de Cociña Coruña, o colectivo de comerciantes de Elviña -que encabeza Leonardo Tomé- ofreceron unha serie de receitas innovadoras.
A carne do porco celta amosouse en Elviña perfecta para receitas exóticas como o saam, a masala ou o chutney
Así, os visitantes degustaron brioche de porco celta con boloñesa atlántica e queixo do Cebreiro, saam de papada de con langostinos e alioli de chile doce, agulla de porco celta con especias garam masala e crema de pataca e panceta glaseada de porco celta con chutney de piña e cítricos.
O evento estivo enmarcado no proxecto “O teu mercado en rural”, apoiado pola Deputación de A Coruña, que busca achegar a produción gandeira do rural aos mercados urbanos, fomentando o consumo de produtos de proximidade, de calidade diferenciada e con alto valor ambiental e social. Criterios todos eles que cumpren os criadores de porco celta agrupados en Asoporcel.
Barco de Valdeorras
Tamén a Praza de Abastos do concello do Barco de Valdeorras acolleu un evento gastronómico co porco celta protagonizándoo. Foi dentro do programa “Mercado en rural con porco celta”, impulsado por Asoporcel co apoio da Deputación de Ourense e a colaboración do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde) e o grupo Cociña Ourense.
O cociñeiro Alberto Fernández, do restaurante Pallabarro, foi o encargado de preparar unha degustación de croqueta de lacón de porco celta con grelos, bao de costeleta de do porcino autóctono galego con repolo e viño mencía, empanadilla de carrilleira de porco celta con espuma/mousse de queixo de San Simón da Costa, papada cociñada a baixa temperatura e leitón de porco celta.
O que se fixo en Valdeorras foi poñer en valor un produto vencellado ao territorio amosando todas as súas posibilidades
O obxectivo era que a tradición e a innovación camiñaran da man, algo que se conseguiu mediante as propostas gastronómicas que permitiron descubrir novas posibilidades culinarias co Porco Celta como protagonista e difundindo a calidade dun produto singular.
Os organizadores consideran que a a xornada celebrada en Valdeorras permitiu a veciños e visitantes achegarse a un produto enormemente vencellado co territorio e que segue gañando presencia grazas ao esforzo conxunto de criadores, institucións e profesionais do mundo da cociña.
Val de Francos (Castro de Rei)
O Entroido de Val de Francos, en Castro de Rei, é un dos máis coñecidos da Terra Chá. Desta volta quixeron reforzar as actividades cunha degustación de razas autóctonas galegas, concretamente galiña de Mos e, por suposto, o porco celta cun papel destacado.
O de Val de Francos foi un evento que sintetizou perfectamente a tradición coa innovación xa que se levou a algo tan ancestral como é o entroido, a nova cultura gastronómica que capaz de experimentar con innovadoras receitas aplicadas a produtos artesáns.
En apenas media hora servíronse 500 racións de diferentes pratos de porco celta no entroido de Val de Francos
Con esta degustación colaborou unha gandaría da zona “Porco Celta O Cibrao” A elaboración dos pratos correu a cargo de Álex Méndez, membro da Asociación de Cociñeiros de Lugo. O evento contou co apoio da Área de Medio Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, dentro da campaña “Un gusto de rural, un rural de gusto”.
Os asistentes puideron degustar arroz meloso de castañas, boletus e solombo de porco celta e lentellas estufadas con panceta e chourizo da raza porcina autóctona. Como proba do éxito está o feito de que se repartiron 500 racións en apenas media hora, como indicou Fran Fórneas, da comisión organizadora.
Gomeán (O Corgo)
Recentemente tivo lugar a Feira de Ano na parroquia corguesa de Gomeán, organizada pola asociación de veciños do Salgueiriño. Ademais dun duelo de habilidades entre o porco celta e o gochu asturiano, a gastronomía coa raza porcina autóctona galega tivo un papel moi destacado.
Nesta xornada, como nalgunhas outras, Asoporcel e os criadores e produtores asociados compartiron espazo co resto de representantes das razas autóctonas galegas que forman parte da asociación Boaga.
A feira de Gomeán demostrou que o porco celta ao espeto é unha excelente forma de elaboración
Na parte gastronómica, os visitantes que quedaron xantar puideron participar nunha degustación popular de carne de tres exemplares de porco celta preparados ao espeto para a ocasión e procedentes da gandería Rego de Manzadán, de Mercedes Fernández.
Unha forma quizá pouco habitual en Galicia pero que tivo un notable éxito, segundo explicou Roberto Besteiro, membro da organización, e que contou coa colaboración do Área de Medio Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo a través do programa “Un gusto de rural, un rural degusto” e de Asoporcel.
Música e deporte
O deporte non está reñido coa alta gastronomía. Así se demostrou no Campus Kingtela, organizado polos irmáns baloncestistas profesionais Sergi e Erik Quintela e que tivo lugar na localidade de Mosteiro, no concello de Pol.
Unha cea de hamburguesas de porco celta para todos os cativos foi o momento álxido. Ademais, Asoporcel estivo participando no campus doutro ilustre ex breoganista como á Álex Llorca, no que tivo lugar unha merenda con diferentes produtos da raza.
Os organizadores sinalan que a nutrición é unha parte fundamental para a práctica deportiva e para manter o corpo en condicións. Por eso, non dubidaron en contar no seu menú co porco celta en diferentes preparacións.
Cativos e mozos desfrutaron do porco celta en campus deportivos e festivais musicais por toda Galicia
E é que diferentes estudos sinalan que os cortes magros do porco aportan proteínas de alta calidade para reparar os músculos, vitaminas do grupo B para reducir ol cansancio e minerais clave como zinc, potasio ou fósforo que optimizan o rendemento físico.
E, para dar a coñecer o produto entre o público máis novo, Asoporcel, da man de Galicia Calidade, situouse nos espazos oficiais para a degustación de produtos certificados nos que está incluído o porco celta. O que houbo foi corte e e degustación de xamón en dous dos referentes musicais cada ano en Galicia como son os festivais Portamérica (Caldas de Reis) e O Son do Camiño (Santiago de Compostela).
Así pois, uns meses cargados de actividades nas que se volveu poñer de manifesto que o porco celta non só ten unha enorma capacidade de adaptación a todo tipo de elaboracións gastronómicas, senón que a súa presenza ten cabida en todo tipo de eventos por moi diferentes que sexan entre si. E é que a súa capacidade para combinar a tradición ancestral coa máis innovadora cociña leva tempo sendo unha realidade.