O Parlamento de Galicia propón a silvicultura adaptativa como medida principal fronte a banda marrón do piñeiro radiata

A Comisión 7ª de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes do Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade a moción do Grupo Popular que propoñía solicitar ao Goberno galego que continúe promovendo a silvicultura adaptativa como primeira opción para a recuperación das masas de piñeiro radiata afectadas pola banda marrón.
Os 17 deputados presentes na comisión aprobaron o texto que di “O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar promovendo a silvicultura adaptativa como primeira opción para a recuperación das masas de pinus radiata afectadas pola banda marrón, reforzando as medidas de apoio técnico e económico aos propietarios forestais, co obxectivo de mellorar a viabilidade económica e a sustentabilidade das explotacións forestais en Galicia.”
Malia o consenso acadado, tanto o grupo do BNG como o do PSdeG insistiron durante o debate que ten que haber outro tipo de medidas máis amplas e en colaboración cos propietarios forestais. Tamén solicitaron cifras concretas sobre as superficies nas que se vai actuar, número de afectados e orzamento dispoñible para executar as medidas de protección. E amosaron a súa oposición ás facilidades, dixeron, que se están a dar para substituír o piñeiro radiata por eucalipto.
Entre as medidas propostas polos grupos da oposición figura o traballo en xenética para acadar unha mellora que seleccione as árbores máis resistentes á praga e poder traballar con elas como base. Tamén se solicitaron contratos de xestión a longo prazo cos propietarios de piñeirais para que teñan marxe de manobra ante a emerxencia que supoñen as bandas de fungos.
Dende o Grupo Popular sinalaron que está previsto actuar en 4.000 hectáreas de terreos privados afectados polas bandas, con medidas tanto sanitarias como preventivas. E insistiron en que a silvicultura adaptativa non é unha resposta de emerxencia senón que cumpre co recollido no vixente Plan Forestal de Galicia.
Contratos de xestión pública dos montes
No transcurso da comisión tamén se debateu unha proposta do Grupo Parlamentario Socialista
sobre a demanda dirixida ao Goberno galego co obxectivo de que proceda a formalizar os contratos temporais de xestión pública dos montes. O texto da moción sinalaba que ditos contratos veñen sendo prorrogados dende o ano 2015 mediante as sucesivas leis de acompañamento dos orzamentos algo que, aseguran, deixa indefensas as comunidades.
Dende o Grupo Popular sinalaron que calquera modelo de xestión forestal require de planificación técnica, ordenación forestal, seguridade xurídica e capacidade operativa. E que, por eso, se está a traballar no desenvolvemento regulamentario para establecer un marco que permita a correcta implantación dos contratos de xestión.
O Grupo do BNG coincidiu na necesidade de que se regularicen os contratos para dotar de maior seguridade xurídica e económica aos propietarios forestais pero tamén recoñeceu a dificultade de levalos a cabo polas particularidades da propiedade forestal en Galicia. A proposta foi rexeitada pola comisión.