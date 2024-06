O MUVICLA presenta a exposición “Coidamos da terra. Coidamos da xente” na Casa de Galicia en Madrid

O Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria (MUVICLA) inaugurará a súa nova exposición “Coidamos da terra. Coidamos da xente” na Casa de Galicia en Madrid. Esta mostra, que terá lugar desde o xoves 4 de xullo ata o 31 do mesmo mes, pretende dar a coñecer o bo facer e a cultura da terra galega, destacando o valor da arqueoloxía industrial agraria e o seu papel no desenvolvemento de prácticas agrícolas sustentables.

A exposición utiliza paneis informativos e elementos tradicionais do rural galego para narrar a transformación da “Casa de Vázquez”, unha antiga casa de labranza do Concello de Láncara. Este lugar histórico evolucionou ata converterse nunha explotación agrogandeira con certificacións ecolóxicas, culminando na creación de MUVICLA no 2019, que foi recoñecido como centro museístico de Galicia polo Consello da Xunta de Galicia en 2021.

Os textos dos paneis foron redactados por Felipe Arias Vilas, recoñecido museólogo, arqueólogo e historiador, e membro do Padroado do Museo do Pobo Galego, quen achega unha visión profunda sobre a importancia de preservar e promover as tradicións agrícolas e o patrimonio rural de Galicia.

A inauguración da exposición será o xoves, 4 de xullo ás 19.30 horas, e os visitantes poderán explorar a mostra ata o final de xullo. O horario de visita será de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas, ampliándose ata as 14.00 horas os domingos e festivos.

Esta iniciativa de MUVICLA non só busca educar sobre o pasado agrícola de Galicia, senón tamén inspirar a futuras xeracións a descubrir vocacións e atraer talento para traballar no campo, destacando a conexión intrínseca entre o coidado da terra e o benestar das persoas.