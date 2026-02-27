O Ministerio volve activar a colleita en verde no sector do viño

O Ministerio de Agricultura activou por cuarto ano consecutivo a intervención da colleita en verde en viñedos de uva para a vinificación, cunha dotación orzamentaria para este exercicio de 15,9 millóns de euros.
O desencadeamento desta intervención produciuse por mor da solicitude de seis comunidades autónomas, polo que se regula a Intervención Sectorial Vitivinícola no marco do Plan Estratéxico da Política Agrícola Común (PAC). O obxectivo xeral desta intervención é aliviar a tensión nalgunhas rexións produtoras que manteñen un elevado nivel de existencias de viño, ao permitir dimensionar a vendima de 2026 á capacidade de almacenamento e comercialización para a próxima campaña. Desta forma trátase de evitar os efectos indesexables dunha potencial sobreoferta de uva o próximo outono que lastre as rendas dos viticultores.
As comunidades autónomas establecerán o prazo para a presentación de solicitudes ante os seus respectivos órganos competentes e que finalizará en todo caso antes do 30 de abril. Ademais, as comunidades autónomas que van poñer en marcha a colleita en verde no seu ámbito territorial deben comunicar á subdirección xeral de Froitas Hortalizas e Vitivinicultura antes do 1 de marzo de 2026 a forma de pago elixida; o valor dos límites máximos ou baremos estándar de custos unitarios, segundo corresponda; así como os criterios de prioridade que van aplicar e as súas respectivas puntuacións.
A execución da colleita en verde deberá realizarse antes do 15 de xullo de 2026. Galicia xa activara o ano pasado a colleita en verde, polo que é previsible que este ano tamén volva convocala.